الجمعة 27 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«أراضي دبي» تصدر 9 آلاف تصريح و6.5 ألف رخصة عقارية

دائرة الأراضي والأملاك في دبي
26 يناير 2023 20:50

أصدرت دائرة الأراضي والأملاك في دبي 9.047 تصريحاً عقاريّاً، و6.479 رخصة عقاريّة العام الماضي. وشهدت التصاريح العقاريّة نموّاً بنسبة 46.6% مقارنة بالعام 2021، وتوزّعت على العديد من المجالات، شملت: إعلانات إلكترونيّة (7947 تصريحاً)، إعلانات مبوبة 180 تصريحاً وإعلانات خارجيّة 164 تصريحاً، وإعلانات المركبات 140 تصريحاً، واللوحات الإعلانيّة 138 تصريحاً، وإعلانات اليوم المفتوح 95 تصريحاً، وتصاريح رسائل نصيّة 84 تصريحاً، ومنصة ترويج عقاري 75 تصريحاً، وإعلانات مطبوعة 50 تصريحاً، وحفل إطلاق مشروع 38 تصريحاً، فيما توزّعت التصاريح المتبقيّة على أشكال أخرى ومنها: ندوة عقاريّة، وحملة ترويجية، وتنظيم معرض عقاري، وإعلانات الصحف، وغيرها. وفيما يتعلق بعدد الرُخَص العقارية التي أصدرتها الدائرة خلال العام 2022، فقد حقّقت نمواً بنسبة 53% مقارنة بالعام 2021، مدفوعة بالأداء المتميّز الذي شهده القطاع العقاري في الإمارة على صعيد التصرفات العقاريّة والاستثمارات واستقطاب شركات التطوير العقارية والوسطاء. وتنوّعت الرخص الصادرة حسب النشاط كالتالي: الوساطة في بيع العقارات وشرائها (2.308 رخص)، الوساطة في تأجير العقارات 1.570 رخصة، خدمات متابعة المعاملات 1.273 رخصة، خدمات الإشراف الإداري للعقارات 491 رخصة، شراء الأراضي والعقارات وبيعها 299 رخصة، التطوير العقاري 161 رخصة، مجمع تجاري 117 رخصة. فيما توزعت الرخص الأخرى على أنشطة مختلفة مثل: خدمات الإشراف الإداري لشركات إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة، وسيط رهن عقاري، مركز تسوق، وغيرها.

أخبار ذات صلة
«أراضي دبي»: «الخليج التجاري» أكثر المناطق جذباً للتصرّفات العقارية
2.4 مليار  درهم تصرفات عقارات دبي
المصدر: وام
عقارات دبي
دائرة الأراضي والأملاك
آخر الأخبار
وفاة 5 أشخاص في روما جراء حادث مروري
عربي ودولي
وفاة 5 أشخاص في روما جراء حادث مروري
اليوم 16:08
سفارة الدولة في ولينغتون تهيب المواطنين بتوخي الحيطة والحذر
الإمارات
سفارة الدولة في ولينغتون تهيب المواطنين بتوخي الحيطة والحذر
اليوم 15:56
برشلونة «المتصدر» يترقب صدام الريال وسوسيداد
الرياضي
برشلونة «المتصدر» يترقب صدام الريال وسوسيداد
اليوم 15:45
جرحى جراء انفجار غاز في مبنى سكني جنوبي بولندا
عربي ودولي
جرحى جراء انفجار غاز في مبنى سكني جنوبي بولندا
اليوم 15:40
أمطار متفاوتة الغزارة تعم الدولة وجيس يسجل 2.9 درجة
الإمارات
أمطار متفاوتة الغزارة تعم الدولة وجيس يسجل 2.9 درجة
اليوم 15:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©