جمارك أبوظبي تطلق خاصية رقمية لتخليص البضائع من خارج الإمارات

تزامناً مع اليوم العالمي للجمارك، الذي يصادف الذكرى الـ70 على تأسيس منظمة الجمارك العالمية، كشفت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي عن إضافة إمكانية التخليص على البضائع للأفراد غير المقيمين، والشركات غير المسجلة من خارج الدولة، عبر منافذ إمارة أبوظبي البرية، والبحرية، والجوية. يأتي ذلك في إطار "برنامج أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد"، وبهدف تسهيل رحلة المتعامل، وتقليل الجهد والوقت، وتقديم خدمات جمركية رقمية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يرسِّخ مكانة أبوظبي عاصمةً عالميةً للاستثمار، وممارسة الأعمال. وتتلخَّص الميزات الجديدة للخاصية، لجميع الفئات من الأفراد والشركات، في تسجيل الدخول من خلال الهوية الرقمية، والاستفادة من التعبئة التلقائية لبعض الحقول عند استخدام قوالب محددة، إضافةً إلى تسهيل إنجاز طلب التخليص عبر صفحة إلكترونية واحدة لجميع الأجهزة الذكية. وتعمل الخاصية الجديدة، المتوافرة ضمن خدمة التخليص على البضائع المطوّرة، عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة "تم"، حيث يمكن للأفراد، ومجتمع الأعمال، والشركات من خارج الدولة، الاستفادة منها، وتخليص بضائعهم عند دخولها، أو خروجها، من المنافذ الجمركية عبر حدود إمارة أبوظبي، وعبر المناطق الحرة في الدولة، أو إمارة أخرى، أو الدول المجاورة. وتُعنى خدمة التخليص على البضائع بالسلع التي تُستورَد في حالات الإدخال التجاري، والإدخال الشخصي، واستيراد المقاصة، والإدخال المؤقت للبضائع أو السلع، التي تُصدَّر أو يُعاد تصديرها، وفي حالات إعادة تصدير المقاصة، أو السلع العابرة بالترانزيت.