الجمعة 27 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

جمارك أبوظبي تطلق خاصية رقمية لتخليص البضائع من خارج الإمارات

إمكانية التخليص الجمركي لبضائع الأفراد غير المقيمين والشركات غير المسجلة من خارج الدولة
26 يناير 2023 20:48

 تزامناً مع اليوم العالمي للجمارك، الذي يصادف الذكرى الـ70 على تأسيس منظمة الجمارك العالمية، كشفت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي عن إضافة إمكانية التخليص على البضائع للأفراد غير المقيمين، والشركات غير المسجلة من خارج الدولة، عبر منافذ إمارة أبوظبي البرية، والبحرية، والجوية. يأتي ذلك في إطار "برنامج أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد"، وبهدف تسهيل رحلة المتعامل، وتقليل الجهد والوقت، وتقديم خدمات جمركية رقمية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يرسِّخ مكانة أبوظبي عاصمةً عالميةً للاستثمار، وممارسة الأعمال. وتتلخَّص الميزات الجديدة للخاصية، لجميع الفئات من الأفراد والشركات، في تسجيل الدخول من خلال الهوية الرقمية، والاستفادة من التعبئة التلقائية لبعض الحقول عند استخدام قوالب محددة، إضافةً إلى تسهيل إنجاز طلب التخليص عبر صفحة إلكترونية واحدة لجميع الأجهزة الذكية. وتعمل الخاصية الجديدة، المتوافرة ضمن خدمة التخليص على البضائع المطوّرة، عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة "تم"، حيث يمكن للأفراد، ومجتمع الأعمال، والشركات من خارج الدولة، الاستفادة منها، وتخليص بضائعهم عند دخولها، أو خروجها، من المنافذ الجمركية عبر حدود إمارة أبوظبي، وعبر المناطق الحرة في الدولة، أو إمارة أخرى، أو الدول المجاورة. وتُعنى خدمة التخليص على البضائع بالسلع التي تُستورَد في حالات الإدخال التجاري، والإدخال الشخصي، واستيراد المقاصة، والإدخال المؤقت للبضائع أو السلع، التي تُصدَّر أو يُعاد تصديرها، وفي حالات إعادة تصدير المقاصة، أو السلع العابرة بالترانزيت.

أخبار ذات صلة
جمارك أبوظبي تضيف إمكانية التخليص على البضائع لغير المقيمين والشركات من خارج الدولة
«جمارك أبوظبي» تبحث مع وفد صيني تنمية الاستثمار
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
جمارك أبوظبي
آخر الأخبار
وفاة 5 أشخاص في روما جراء حادث مروري
عربي ودولي
وفاة 5 أشخاص في روما جراء حادث مروري
اليوم 16:08
سفارة الدولة في ولينغتون تهيب المواطنين بتوخي الحيطة والحذر
الإمارات
سفارة الدولة في ولينغتون تهيب المواطنين بتوخي الحيطة والحذر
اليوم 15:56
برشلونة «المتصدر» يترقب صدام الريال وسوسيداد
الرياضي
برشلونة «المتصدر» يترقب صدام الريال وسوسيداد
اليوم 15:45
جرحى جراء انفجار غاز في مبنى سكني جنوبي بولندا
عربي ودولي
جرحى جراء انفجار غاز في مبنى سكني جنوبي بولندا
اليوم 15:40
أمطار متفاوتة الغزارة تعم الدولة وجيس يسجل 2.9 درجة
الإمارات
أمطار متفاوتة الغزارة تعم الدولة وجيس يسجل 2.9 درجة
اليوم 15:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©