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1.3 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية

1.3 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية
26 يناير 2023 00:58

أبوظبي (وام)

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استقطبت أسواق الأسهم المحلية، سيولة تجاوزت 1.3 مليار درهم في ختام تداولات أمس، مع تركيزها بشكل رئيسي في أسهم العقار والمالية والبنوك.
وتوزعت السيولة بواقع 1.2 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و142.9 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 250.39 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 14.8 ألف صفقة.
وأغلق مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» إلى مستوى 10115.23 نقطة، وسجل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» مستوى 10176.69 نقطة، فيما وصل مؤشر سوق دبي المالي إلى مستوى 3356.62 نقطة.
وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم «ملتيبلاي» 2.17% و«طاقة» 0.87% و«موانئ أبوظبي» 0.48% و«أبوظبي الإسلامي» 0.33% و«أمريكانا» 0.29% و«أبوظبي التجاري» 0.23% و«أدنوك للتوزيع» 0.22%.
وتصدر «العالمية القابضة» النشاط، مستقطباً سيولة بنحو 390.9 مليون درهم، تلاه «الفا ظبي القابضة» جاذباً نحو 128.7 مليون درهم، فيما جاء «ملتيبلاي» ثالثاً بسيولة تخطت 82.5 مليون درهم. وفي سوق دبي المالي، صعد «العربية للطيران» 0.44% و«أرامكس» 0.84% و«دبي للاستثمار» 0.45% و«سالك» 0.38% و«تبريد» 0.34%.

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