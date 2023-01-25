«الطاقة الدولية» ترفع توقعاتها للطلب على النفط في 2023

حسونة الطيب (أبوظبي)

توقعت وكالة الطاقة الدولية زيادة الطلب على النفط لأرقام قياسية خلال العام الجاري مع تخلي الصين عن سياسة «صفر كوفيد-19».

ورفعت الوكالة، توقعاتها لنمو الطلب على النفط هذا العام، بنحو 200 ألف برميل يومياً، إلى 1.9 مليون برميل يومياً. وتعني الزيادة الإضافية في الطلب، بلوغ متوسط الطلب خلال العام الحالي، 101.7 مليون برميل يومياً، مسجلاً رقماً قياسياً ومتجاوزاً، مستويات ما قبل «كورونا».

زاد فتح الصين السريع لأبواب اقتصادها، من توقعات بأن يسهم هذا التوجه في تعافي طلب البلاد من النفط. ويُحدث كذلك، تحولاً مفاجئاً ومشابهاً في ثروات اقتصادات كل من أوروبا وأميركا، ما يبشر بانتعاش في الطلب أيضاً. كما من المرتقب، تحقيق اقتصاد أوروبا، لنمو أفضل من السنة الماضية، خاصة أن دفء الطقس، ساعد في تخفيف أزمة الطاقة التي تعانيها القارة.

اقتصاد الصين

وفي تقريرها، أشارت الوكالة، لعودة الصين لفتح أبوابها، أسرع مما كان متوقعاً، ما ساعد في تحسين النظرة المستقبلية لاقتصادها، بالإضافة لانخفاض أسعار النفط التي تسهم في زيادة الطلب. ورفعت الوكالة، من توقعاتها بشأن طلب الصين، بنحو 100 ألف برميل يومياً، إلى 15.9 مليون برميل في اليوم.

وتشكل الزيادة الكبيرة في طلب شركات الطيران من الوقود، في الوقت الذي بدأ يتعافى فيه قطاع السفر العالمي، ما يقارب 50% من الزيادة خلال العام الجاري 2023. ومن المنتظر، زيادة الطلب من وقود الطائرات والكيروسين، اللذين يتم استخدامهما وقوداً للطيران، بنحو 850 ألف برميل يومياً، في أعقاب عام من الطلب القوي أيضاً، بحسب «وول ستريت جورنال».

وتقول الوكالة، إن طريق الصين نحو العودة لممارسة نشاطها الاقتصادي، ليس مفروشاً بالورد، وأن التعافي في طلب النفط غير مؤكد، حيث يعتمد طلبه، على إنفاق الأسر ما بحوزتها من مدخرات.

أسعار الغاز الطبيعي

وفي تقرير منفصل، أرجأت منظمة أوبك، أي تعديلات على توقعاتها بشأن طلب النفط، بحجة أن عودة الصين لممارسة نشاطها الاقتصادي الطبيعي، ربما تقود لزيادة كبيرة في حالات الإصابة بفيروس «كوفيد - 19»، ما يعرقل انتعاش الطلب.

كما أن نظرة مستقبلية أقوى لاقتصاد أوروبا، ليست إيجابية تماماً بالنسبة لطلب النفط. ويؤكد الارتفاع الكبير في أسعار الغاز الطبيعي وشح الإمدادات من روسيا خلال الأشهر القليلة الماضية، توقعات بأن الدول الأوروبية، ربما تكون في حاجة لحرق المزيد من أنواع الوقود المشتقة من الخام، لتعويض ذلك النقص.

وفي آخر توقعاتها، ترجح الوكالة الدولية للطاقة، أن الطلب الإضافي، سيكون بنحو 200 ألف برميل يومياً، حيث يعني ارتفاع الحرارة في أوروبا بدرجات غير مألوفة في فصل الشتاء، تحول مرافق قليلة من استخدام الغاز إلى النفط. واحتفظت الوكالة، بتوقعات طلب النفط لعام 2022 من دون تغيير يذكر، عند 99.9 مليون برميل يومياً.