الخميس 26 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«موديز» ترفع التصنيف الائتماني لـ«دي بي ورلد»

«موديز» ترفع التصنيف الائتماني لـ«دي بي ورلد»
26 يناير 2023 00:58

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«موديز»: الإمارات تحافظ على فوائض مالية قوية خلال 2023
شراكة بين «دي بي ورلد» و«ميرسك»

أعلنت مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين «موديز»، أنها رفعت التصنيف الائتماني لمجموعة «دي بي ورلد»، ما يبرز مدى الثقة الكبيرة في أعمال الشركة ونموها المستقبلي.
تأتي ترقية تصنيف المجموعة في أعقاب استثمارين رئيسيين تحققا في عام 2022 في ثلاثة من أصول مجموعة «دي بي ورلد» الاستراتيجية في الإمارات، التي تشمل ميناء جبل علي، والمنطقة الحرة لجبل علي، ومجمع الصناعات الوطنية. وكان الاستثمار الأول مع المجموعة الاستثمارية العالمية «كيس دي ديبو إي بلاسمان دو كيبك» (سي دي بي كيو) في شهر مايو، أما الاستثمار الثاني فكان مع شركة «حصانة الاستثمارية»، المدير الاستثماري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية في شهر ديسمبر.
وحقق هذان الاستثماران قيمة إجمالية بلغت 7.4 مليار دولار من بيع حصة قدرها 32.2% في أصول «دي بي ورلد» بدولة الإمارات، ما يدل على ثقة المستثمرين العالميين في أعمال المجموعة.
وبحسب التقرير الصادر عن «موديز»، يعزى التحسّن في تصنيف «دي بي ورلد» إلى العمليات المتنوعة في الموانئ العالمية التي تديرها المجموعة في الأسواق الناشئة الاستراتيجية وسريعة النمو، والملف المالي القوي الذي تتمتع به، وتحقيق إمكانات النمو على المدى الطويل.
وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد»، إن التحسّن في التصنيف الائتماني بحسب تقرير «موديز» يدل على ثقة المستثمرين العالميين في أعمالنا، واستراتيجية تعزيز الدخول القوي في مجال الخدمات اللوجستية، ما يحقق لنا المزيد من القيمة في الأسواق التي تعمل فيها المجموعة.

موديز
وكالة موديز للتصنيف الائتماني
التصنيف الائتماني
دي بي ورلد
آخر الأخبار
تطبيقات" ميتا" تعود للعمل بعد عطل
دنيا
تطبيقات" ميتا" تعود للعمل بعد عطل
اليوم 07:57
عناصر من الجيش النيجيري(أرشيفية)
عربي ودولي
50 قتيلاً في انفجار بنيجيريا
اليوم 07:55
وصول السفيرة الأميركية الجديدة إلى موسكو
عربي ودولي
روسيا: وصول السفيرة الأميركية الجديدة إلى موسكو
اليوم 07:47
الفنانة خديجة أسد
المغرب ينعى الفنانة القديرة خديجة أسد
اليوم 07:45
تعطل تطبيقات التواصل التابعة لـ"ميتا" لدى آلاف المستخدمين
دنيا
تعطل تطبيقات التواصل التابعة لـ"ميتا" لدى آلاف المستخدمين
اليوم 07:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©