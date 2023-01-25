«موديز» ترفع التصنيف الائتماني لـ«دي بي ورلد»

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين «موديز»، أنها رفعت التصنيف الائتماني لمجموعة «دي بي ورلد»، ما يبرز مدى الثقة الكبيرة في أعمال الشركة ونموها المستقبلي.

تأتي ترقية تصنيف المجموعة في أعقاب استثمارين رئيسيين تحققا في عام 2022 في ثلاثة من أصول مجموعة «دي بي ورلد» الاستراتيجية في الإمارات، التي تشمل ميناء جبل علي، والمنطقة الحرة لجبل علي، ومجمع الصناعات الوطنية. وكان الاستثمار الأول مع المجموعة الاستثمارية العالمية «كيس دي ديبو إي بلاسمان دو كيبك» (سي دي بي كيو) في شهر مايو، أما الاستثمار الثاني فكان مع شركة «حصانة الاستثمارية»، المدير الاستثماري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية في شهر ديسمبر.

وحقق هذان الاستثماران قيمة إجمالية بلغت 7.4 مليار دولار من بيع حصة قدرها 32.2% في أصول «دي بي ورلد» بدولة الإمارات، ما يدل على ثقة المستثمرين العالميين في أعمال المجموعة.

وبحسب التقرير الصادر عن «موديز»، يعزى التحسّن في تصنيف «دي بي ورلد» إلى العمليات المتنوعة في الموانئ العالمية التي تديرها المجموعة في الأسواق الناشئة الاستراتيجية وسريعة النمو، والملف المالي القوي الذي تتمتع به، وتحقيق إمكانات النمو على المدى الطويل.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد»، إن التحسّن في التصنيف الائتماني بحسب تقرير «موديز» يدل على ثقة المستثمرين العالميين في أعمالنا، واستراتيجية تعزيز الدخول القوي في مجال الخدمات اللوجستية، ما يحقق لنا المزيد من القيمة في الأسواق التي تعمل فيها المجموعة.