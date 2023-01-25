تحالف لإنتاج وقود مستدام للطائرات من الميثانول

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن تحالف يضم شركات «مصدر»، و«توتال للطاقات» و«سيمنس للطاقة» و«ماروبيني» عن بدء إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لإنتاج وقود الطيران المستدام من غاز الميثانول. ومن شأن هذا المسار، الذي تقوده مصدر، أن يوفر خياراً جديداً يسهم في تلبية حاجة السوق العالمية إلى وقود طائرات مستدام ودعم جهود إزالة الانبعاثات الكربونية ضمن قطاع الطيران.

ويتعاون التحالف مع دائرة الطاقة - أبوظبي، والاتحاد للطيران، ومجموعة لوفتهانزا، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، ضمن مبادرة تجريبية لإنتاج وقود مستدام وأخضر للطائرات. ومنذ يناير 2021، استطاع الشركاء استكمال مجموعة من التقييمات لموردي التكنولوجيا ودراسات الجدوى والتصاميم، والعمل عن كثب مع الجهات التنظيمية بما يخص شؤون التوافق والامتثال للمعايير. وحدد التحالف الآن اعتماد تحويل الميثانول إلى وقود طائرات كمسار لإنتاج تقنيته المنشودة. وتم اعتماد مسار «الكيروسين البرافيني الاصطناعي» من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي في عام 2016 باعتباره يفي بالمعايير الدولية لوقود الطائرات. ويشمل هذا المسار العديد من المواد الكحولية مثل الإيثانول والايزوبوتانول.

ويهدف التحالف إلى توسيع نطاق المواد الكحولية التي يشملها هذا المسار عن طريق تضمين الميثانول، الذي يمثل حجر أساس في الصناعات الكيميائية.

وعلى الرغم من أن المكونات الفردية لمسار تحويل الميثانول إلى وقود طائرات تعتمد في الغالب على تقنيات محدّدة، إلا أنه لم يتم سابقاً دمجها معاً لإنتاج وقود مستدام للطائرات، وبالتالي لم يحصل هذا المسار على المصادقة من قبل. ويعمل التحالف الآن مع الجهات المانحة للتراخيص بشأن تقنية تحويل الميثانول إلى وقود طائرات لمصادقة هذا المسار الجديد في أقرب وقت ممكن.

ويسهم هذا الوقود في خفض الانبعاثات الكربونية للنقل الجوي بنسبة تصل إلى 80% خلال مختلف مراحل الإنتاج، وذلك عندما يتم تصنيعه من النفايات والمخلفات.