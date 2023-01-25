مدينة مصدر توقّع اتفاقية مع «هب 71» لدعم الشركات الناشئة

أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت مدينة مصدر، مذكرة تفاهم مع «هب 71»، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، بهدف تعزيز آفاق التعاون وفرص الاستثمار المتاحة أمام الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا النظيفة وتكنولوجيا المناخ التي تركز على الاستدامة.

بالإضافة إلى مذكرة التفاهم، سيحدد الجانبان فرص التعاون المتاحة في مجالات تشمل التنقل والغذاء والصحة، والعمل المناخي، وتعزيز تبادل المعرفة من خلال إمكانية وصول الشركات الناشئة الحالية في «Hub71» إلى الشركات والشركاء الاستراتيجيين في مدينة مصدر، واستكشاف برامج الحوافز لمساعدة هذه الشركات على ترسيخ مكانتها في دولة الإمارات واتخاذها مقراً دائماً لها. وتصبح «Hub71» بموجب مذكرة التفاهم الشريك الرسمي لمدينة مصدر في منظومة الشركات الناشئة.

وقال أحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمدينة مصدر: «تعكس شراكتنا مع «Hub71» التزامنا المشترك للنهوض بالاقتصاد المحلي من خلال دعم الشركات الطموحة التي تركز على مجال التكنولوجيا. وباعتبارنا إحدى أكثر المدن استدامة في العالم ومركزاً للابتكار والبحث والتطوير، فإننا نشارك رؤية «Hub71» الرامية لتزويد الشركات الناشئة ببيئة مثالية تمكنها من النمو والتوسع وتطوير تكنولوجيات متقدّمة من شأنها إحداث تأثير مستدام على المستوى العالمي».