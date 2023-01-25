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«أراضي دبي»: «الخليج التجاري» أكثر المناطق جذباً للتصرّفات العقارية

«أراضي دبي»: «الخليج التجاري» أكثر المناطق جذباً للتصرّفات العقارية
26 يناير 2023 00:59

دبي (وام) 

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أظهرت الإحصاءات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تربّع منطقة الخليج التجاري على صدارة أعلى 10 مناطق من حيث عدد التصرفات العقاريّة خلال العام الفائت بواقع 10.853 تصرفاً، تلتها في المراتب الـ 9 الأخرى من حيث العدد كل من مناطق مرسى دبي (10.074)، البرشاء جنوب الرابعة (7.338)، برج خليفة (6.955)، المركاض (6.133)، الحبية الخامسة (5.868)، جبل علي الأولى (5.242)، حدائق محمد بن راشد (4.777)، الثنيّة الخامسة (4.590)، ونخلة جميرا (4.183).
وعلى صعيد قائمة أعلى 10 مناطق من حيث قيمة التصرفات العقاريّة، كانت الصدارة لمنطقة «وادي الصفا 3» بتصرفات تجاوزت قيمتها 47.1 مليار درهم، أما المراكز التسعة الأخرى، فكانت على التوالي من نصيب نخلة جميرا (40.48 مليار درهم)، ند الشبا الأولى (32.83 مليار درهم)، مرسى دبي (32.71 مليار درهم)، جبل علي الصناعيّة الأولى (28.84 مليار درهم)، الخليج التجاري (27.83 مليار درهم)، المركاض (23.08 مليار درهم)، برج خليفة (21.69 مليار درهم)، حدائق الشيخ محمد بن راشد (17.8 مليار درهم)، والمركز التجاري الأولى (15.39 مليار درهم). ووَصَل إجمالي التصرفات العقاريّة في دبي خلال عام 2022 إلى 122.658 تصرفاً، قيمتها 528 مليار درهم. 
وأكدت الدائرة تعزيز الجاذبية العقارية لمختلف مناطق الإمارة، عبر تمكين المجتمع العقاري بأفضل الخدمات ذات الصلة، تكاملاً مع مقومات التميز الأخرى الجاذبة للاستثمار في هذا القطاع والمتمثلة في الأطر التشريعية والتنظيمية المتطورة، والبيانات المتكاملة والشراكات الفعّالة والبنية التحتية الرقمية الرائدة.

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