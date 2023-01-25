الخميس 26 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«صندوق خليفة» يدعم الشركات الصغيرة بزامبيا بـ 55 مليون درهم

توقيع مذكرة التفاهم بحضور شخبوط بن نهيان (وام)
26 يناير 2023 00:59

أبوظبي (وام) 

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعو للانتقال من إدارة الأزمة في سوريا إلى حلها
الإمارات تدعو لمشاورات بمجلس الأمن حول أفغانستان

وقع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ووزارة تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية زامبيا، مذكرة تفاهم بهدف دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في زامبيا بمبلغ 55 مليون درهم.
وقع المذكرة بحضور معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، كل من علياء المزروعي الرئيس التنفيذي في صندوق خليفة ومعالي ستانلي كاكوبو وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية زامبيا. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وإقامة مشاريع وفرص عمل جديدة وتمكين فئة الشباب والمرأة، وذلك للمساعدة على بناء اقتصاد قوي في زامبيا.
وتسهم مذكرة التفاهم في تمويل مشروعات مستدامة متنوعة، إضافة إلى إيجاد فرص عمل للشباب والمرأة في زامبيا.
وقالت علياء المزروعي: إن المذكرة تجسد أهمية العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وزامبيا بجانب مساعي صندوق خليفة لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة المبتكرة على النهوض والتوسع بوتيرة أسرع في زامبيا وتمكين الشباب والمرأة عن طريق توفير الفرص والوظائف المناسبة وبصورة عامة تسهيل عملية نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الاستثمارات المناسبة لرأس المال.
من جانبه، عبر معالي ستانلي كاكوبو وزير الخارجية والتعاون الدولي عن شكره وتقديره للدعم الذي يقدمه صندوق خليفة، والذي يتيح إمكانية تطوير الاقتصاد والمجتمع في زامبيا ونموهما، مؤكداً متانة العلاقات بين البلدين. وأضاف معاليه: إننا نركز بشدة على تنمية الاقتصاد الزامبي، وبفضل الدعم الذي يقدمه صندوق خليفة سنتمكن من الاقتراب خطوة أخرى نحو تحقيق تلك الرؤية. 
ولفت إلى أن هذه المنحة ستمكن الوزارة من تقديم الدعم المناسب إلى الشركات المعنية بالابتكار والساعية إلى تحقيق رسالتها، بجانب تقديم الدعم إلى مزيد من فئة الشباب والسيدات لكي يتمكنوا من المضي قدماً في مشاريعهم وأداء دورهم في نقل زامبيا نحو الأفضل.

الإمارات
صندوق خليفة لتطوير المشاريع
صندوق خليفة
زامبيا
آخر الأخبار
تطبيقات" ميتا" تعود للعمل بعد عطل
دنيا
تطبيقات" ميتا" تعود للعمل بعد عطل
اليوم 07:57
عناصر من الجيش النيجيري(أرشيفية)
عربي ودولي
50 قتيلاً في انفجار بنيجيريا
اليوم 07:55
وصول السفيرة الأميركية الجديدة إلى موسكو
عربي ودولي
روسيا: وصول السفيرة الأميركية الجديدة إلى موسكو
اليوم 07:47
الفنانة خديجة أسد
المغرب ينعى الفنانة القديرة خديجة أسد
اليوم 07:45
تعطل تطبيقات التواصل التابعة لـ"ميتا" لدى آلاف المستخدمين
دنيا
تعطل تطبيقات التواصل التابعة لـ"ميتا" لدى آلاف المستخدمين
اليوم 07:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©