«أبوظبي الأول» يصدر سندات بقيمة 600 مليون دولار

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر بنك أبوظبي الأول، سندات بقيمة 600 مليون دولار بأجل 5.25 سنة بمعدل 105 نقاط أساس فوق نسبة عائدات سندات الخزينة الأميركية، وبعائد 4.514%.

ويعتبر هذا الإصدار ثاني إصدارات بنك أبوظبي الأول المقومة بالدولار خلال 10 أيام، بعد نجاحه في إصدار صكوك من فئة RegS بقيمة 500 مليون دولار بأجل 5 سنوات، تم تسعيرها بنجاح في 9 يناير 2023. ويعتبر إصدار السندات بقيمة 600 مليون دولار أول إصدار للسندات من مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، محققاً أدنى هامش تسعير (+105 نقطة أساس فوق نسبة عائدات سندات الخزينة) من قبل أي بنك في العالم خلال عام 2023 على مستوى السندات المقومة بالدولار بأجل 5 سنوات. وقوبل إصدار السندات بطلبات قيمتها 1.75 مليار دولار، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف حجم الاكتتاب، من قبل نخبة من المستثمرين خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويمثل التسعير علاوة إصدار سلبية جديدة، وهو إنجاز استثنائي بالمقارنة مع ما تحققه البنوك العالمية (بما في ذلك البنوك ذات الأهمية النظامية G-SIBs) التي تدفع معدل 10 نقاط أساس كعلاوة إصدار جديدة على إصداراتها.

وقالت رولا القاضي، أمين خزينة المجموعة لدى بنك أبوظبي الأول: «يعكس هذا الإنجاز المكانة الاستثنائية التي يتمتع بها بنك أبوظبي الأول كخيار مفضل للمستثمرين العالميين. وبناءً على ذلك، قمنا بتحديث مستوى تسعير الصكوك والسندات لهذا العام، مما يتيح لنا اتباع استراتيجية تسعير أكثر كفاءة في كافة عناصر ميزانيتنا العمومية».