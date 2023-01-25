«ياس القابضة» تُطلق «تَرَف» لتطوير المشاريع العقارية

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت ياس القابضة، «تَرَفْ» ذراعها المتخصصة في التطوير العقاري، بما ينسجم مع مساعيها لتنويع محفظتها ودعم خطط نمو المجموعة، وإرساء معايير جديدة للمشاريع الفاخرة للسكان والمستثمرين في دولة الإمارات وخارجها.

«ترف» هي شركة مختصة في تطوير المشاريع العقارية الفاخرة ستعمل على طرح سلسلة من الوحدات السكنية الحصرية المصممة لتتناسب مع توجهات المستثمرين المحليين والأجانب في عدد من المواقع المميزة بدولة الإمارات.

وقالت لو بينغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة ياس القابضة: «يسعدنا إطلاق شركة ترف في وقت تشهد فيه دولة الإمارات نمواً متزايداً في الاستثمارات طويلة الأجل مدعومةً بالثقة القوية باقتصاد الدولة، والتي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأعوام القليلة الماضية مع توقعات باستمرار هذا النمو خلال المرحلة المقبلة. وتهدف ترف إلى رسم ملامح جديدة لأساليب الحياة في مجال تطوير العقارات المتفردة والحصرية، ذات أداء استثماري قياسي على المدى الطويل».