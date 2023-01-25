الخميس 26 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«ياس القابضة» تُطلق «تَرَف» لتطوير المشاريع العقارية

«ياس القابضة» تُطلق «تَرَف» لتطوير المشاريع العقارية
26 يناير 2023 00:58

أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعو للانتقال من إدارة الأزمة في سوريا إلى حلها
الإمارات تدعو لمشاورات بمجلس الأمن حول أفغانستان

أطلقت ياس القابضة، «تَرَفْ» ذراعها المتخصصة في التطوير العقاري، بما ينسجم مع مساعيها لتنويع محفظتها ودعم خطط نمو المجموعة، وإرساء معايير جديدة للمشاريع الفاخرة للسكان والمستثمرين في دولة الإمارات وخارجها.
«ترف» هي شركة مختصة في تطوير المشاريع العقارية الفاخرة ستعمل على طرح سلسلة من الوحدات السكنية الحصرية المصممة لتتناسب مع توجهات المستثمرين المحليين والأجانب في عدد من المواقع المميزة بدولة الإمارات.
وقالت لو بينغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة ياس القابضة: «يسعدنا إطلاق شركة ترف في وقت تشهد فيه دولة الإمارات نمواً متزايداً في الاستثمارات طويلة الأجل مدعومةً بالثقة القوية باقتصاد الدولة، والتي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأعوام القليلة الماضية مع توقعات باستمرار هذا النمو خلال المرحلة المقبلة. وتهدف ترف إلى رسم ملامح جديدة لأساليب الحياة في مجال تطوير العقارات المتفردة والحصرية، ذات أداء استثماري قياسي على المدى الطويل».

الإمارات
المشاريع العقارية
التطوير العقاري
القطاع العقاري
شركات التطوير العقاري
مشاريع التطوير العقاري
آخر الأخبار
تطبيقات" ميتا" تعود للعمل بعد عطل
دنيا
تطبيقات" ميتا" تعود للعمل بعد عطل
اليوم 07:57
عناصر من الجيش النيجيري(أرشيفية)
عربي ودولي
50 قتيلاً في انفجار بنيجيريا
اليوم 07:55
وصول السفيرة الأميركية الجديدة إلى موسكو
عربي ودولي
روسيا: وصول السفيرة الأميركية الجديدة إلى موسكو
اليوم 07:47
الفنانة خديجة أسد
المغرب ينعى الفنانة القديرة خديجة أسد
اليوم 07:45
تعطل تطبيقات التواصل التابعة لـ"ميتا" لدى آلاف المستخدمين
دنيا
تعطل تطبيقات التواصل التابعة لـ"ميتا" لدى آلاف المستخدمين
اليوم 07:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©