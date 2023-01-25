«موانئ أبوظبي» توقع اتفاقية مع «توسيالي» التركية للصلب

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت مجموعة موانئ أبوظبي، اتفاقية مبدئية مع الشركة التركية توسيالي، لإنتاج الصلب والتي تدير عمليات واسعة في ثلاث قارات.

وتنص الاتفاقية على وضع إطار عمل لتعاون المجموعة مع توسيالي في نطاق واسع من الخدمات التي تشمل الشحن البحري والخدمات اللوجستية والموانئ وخدمات وكلاء الشحن، إلى جانب إمكانية قيام الجانبين بالاستثمار بشكل مشترك في مرافق مينائية جديدة لدعم عمليات التصدير الخاصة بشركة توسيالي.

وتنتج توسيالي أكثر من 10 ملايين طن سنوياً من الصلب.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: «تتيح القدرات الكبيرة التي نتمتع بها تقديم مجموعة متكاملة من خدمات الشحن والخدمات اللوجستية وخدمات الموانئ والمدعومة بأحدث التقنيات المتطورة إلى متعاملين، مثل شركة توسيالي».

وقال فؤاد توسيالي، رئيس مجلس إدارة شركة توسيالي القابضة: «تهدف توسيالي القابضة إلى إنشاء شبكة من مرافق الشحن والخدمات اللوجستية تتيح إيصال منتجاتنا إلى الأسواق بسرعة وكفاءة أكبر، وتسهم في تنمية صادرات بلدنا».