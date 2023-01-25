5.6 مليار درهم أرباح «دبي الإسلامي» خلال 2022

دبي (الاتحاد)

سجل بنك دبي الإسلامي خلال العام الماضي، 26% نمواً في صافي الأرباح إلى 5.552 مليار درهم مقابل 4.406 مليار درهم للفترة ذاتها من عام 2021. وسجل صافي التمويلات واستثمارات الصكوك 5% نمواً إلى 238 مليار درهم، كما وصل إجمالي التمويلات والصكوك إلى 63 مليار درهم، مقارنة مع 50 مليار درهم في 2021، وبلغ إجمالي الدخل 14.1 مليار درهم مقارنة مع 11.79 مليار درهم، مسجلاً 20% نمواً.

وحقق صافي الإيرادات التشغيلية نمواً قوياً بنسبة 11% على أساس سنوي و8% على أساس ربع سنوي، إلى 10.467 مليار درهم، فيما بلغ صافي الأرباح التشغيلية 7.734 مليار درهم بنمو 12%، مقارنة مع 6.892 مليار درهم في عام 2021.

وتوسعت الميزانية العمومية بنسبة 3% على أساس سنوي لتصل إلى 288 مليار درهم، ووصلت ودائع المتعاملين إلى 199 مليار درهم، حيث تشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير ما نسبته 44% من قاعدة ودائع المتعاملين (بارتفاع قدره 225 نقطة أساس على أساس ربع سنوي)، وارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 7% على أساس ربع سنوي، على خلفية ارتفاع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 12%. وواصلت خسائر انخفاض القيمة الانخفاض لتسجل 2.103 مليار درهم، مقارنة مع 2.448 مليار درهم في العام السابق، بانخفاض قدره 14% على أساس سنوي، الأمر الذي يعكس مرونة محفظة اكتتابات البنك، كما استمر اتجاه تراجع التمويلات غير العاملة لتصل نسبتها الآن إلى 6.5%، أي أقل بِـ 30 نقطة أساس، على أساس سنوي، مقارنة مع 6.8% في عام 2021.

وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي رئيس مجلس إدارة «بنك دبي الإسلامي»: «سجل بنك دبي الإسلامي أقوى عام له في تاريخه، مع نمو قوي في ربحيته، وفي ضوء هذا الأداء القوي الذي سجلته المجموعة، فإنه يسعدنا أن نقترح توزيعات أرباح نقدية بنسبة 30% لمساهمينا، الذين وضعوا جلّ ثقتهم الغالية في مجلس الإدارة والفريق الإداري للبنك».