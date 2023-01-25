شركة إماراتية رقمية تنطلق من «منطقة 2071» إلى العالمية

دبي (الاتحاد) نجحت شركة «توثبيك» الناشئة التي يقع مقرها بدولة الإمارات بالانطلاق من «منطقة 2071» التابعة لمؤسسة دبي للمستقبل، إلى العالمية عبر تطوير منصة رقمية متخصصة بطب الأسنان تتيح للمستخدمين العثور على جميع منتجات طب الأسنان بسهولة وطلبها من الأسواق المحلية، إضافة إلى مجموعة متنوعة من الخيارات التمويلية.وتوسعت «توثبيك» في غضون عامين فقط إلى ثلاث دول جديدة هي مصر ولبنان وقطر، وتضم منصتها حالياً أكثر من 50 ألف مستخدم، و390 مورداً محلياً، وتم بيع أكثر من 67 ألف منتج. وقد وقعت الشركة مؤخراً اتفاقيات لبدء عملياتها في المملكة العربية السعودية والكويت في الربع الأول من عام 2023، وتستعد لدخول السوق الألمانية والنمساوية والسويسرية في الربع الثالث من هذا العام. وتعتبر «توثبيك» أول شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا الصحية على مستوى العالم تضفي الطابع الرقمي على قطاع طب الأسنان. وتحرص الشركة على تصميم خدماتها لتناسب متطلبات مختلف الأسواق التي تعمل فيها، مما يمكّنها من الحفاظ على مرونتها أثناء التوسع، إضافة إلى ترخيص تقنياتها واستخدامها من قبل مؤسسات الرعاية الصحية في الأسواق الأوروبية والآسيوية والأميركية، والاستفادة من الفرص المتاحة في السوق العالمية لطب الأسنان الذي وصلت قيمته إلى 38.84 مليار دولار في عام 2022. دعم مسيرة النجاح وأكد ساري أزاكير الشريك الإداري شركة «توثبيك» أهمية دور «منطقة 2071» التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل، في دعم انطلاقة الشركة خلال الفترة الماضية، وخاصة خلال فترة جائحة «كورونا» المستجد، من خلال تسهيل التواصل مع الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية المختصة والشركات التكنولوجية، إضافة إلى تقديم مختلف أنواع الدعم مثل توفير مساحة عمل مخصصة وتقديم التوجيه والدعم والخدمات الضرورية.