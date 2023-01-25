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"أوفيد" يدعم سياسة بنما لمكافحة تغير المناخ بـ 120 مليون دولار

«أوفيد»
25 يناير 2023 12:54

قدم صندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد"، قرضًا بقيمة 120 مليون دولار إلى بنما لدعم سياساتها الوطنية لمكافحة تغير المناخ، والتخفيف من آثار تغير المناخ واحتوائها وعكس مسارها، ومساعدة بنما على تحقيق التزاماتها طويلة الأجل بشأن تغير المناخ المتوافقة مع اتفاقية باريس.

وأثنى الدكتور عبد الحميد الخليفة، مدير عام الصندوق، في البيان الصادر عن مقره في العاصمة النمساوية فيينا، على جهود بنما للتخفيف من مخاطر تغير المناخ والمساهمة في تحقيق أهداف الحياد المناخي من خلال السياسات والأدوات اللازمة.

وأضاف أن مساهمة أوفيد تدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة طويلة الأجل وتحسين سبل المعيشة في بنما، ومشيرا إلى أن القرض يتماشى مع خطة العمل المناخي الأولى لصندوق أوبك، التي تزيد من حصة تمويل مشاريع المناخ إلى 40% من إجمالي قيمة تمويلات أوفيد بحلول عام 2030.

وأوضح - بيان أوفيد - أن برنامج بنما لمكافحة تغير المناخ، يركز على تنفيذ استراتيجية تنمية منخفضة الكربون وجدول أعمال وطني لتحول الطاقة، وتعزيز توليد الطاقة النظيفة والمتجددة، وتعزيز أنظمة النقل الكهربائية منخفضة الكربون.

ولفت إلى أن البرنامج يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، التي تتعلق بالعمل المناخي وتوفير الطاقة النظيفة معقولة التكلفة، وإقامة المدن والمجتمعات المستدامة.

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المصدر: وام
المناخ
أوفيد
التغير المناخي
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