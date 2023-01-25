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الذهب يتراجع في التعاملات الفورية

سبائك من الذهب
25 يناير 2023 13:05

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتخسر أكثر من 7.5 دولار في المعاملات الفورية.

ونزلت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.39% أو ما يعادل 7.52 دولار لتصل إلى 1929.87 دولار للأونصة، وفقا لبيانات الأسواق العالمية بحلول الساعة "08:56 صباحاً بتوقيت الإمارات".

وهبطت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير 2023 بما نسبته 0.22% تعادل 5.55 دولار لتصل إلى 1930.9 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة بنسبة 0.35% إلى 23.66 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.93% إلى 1723.78 دولار، وانخفض البلاتين بنسبة 0.49% إلى 1061.8 دولار.  

 

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المصدر: وام
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