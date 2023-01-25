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الاقتصادي

النفط ينتعش بدعم من التفاؤل إزاء تعافي الطلب في الصين

النفط ينتعش بدعم من التفاؤل إزاء تعافي الطلب في الصين
25 يناير 2023 09:39

انتعشت أسعار النفط الخام اليوم الأربعاء بفضل آمال انتعاش الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، بعد تحللها من قيود كوفيد-19، وذلك عقب انخفاضها في الجلسة السابقة بسبب المخاوف المحيطة بالنمو الاقتصادي العالمي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 59 سنتا، أو 0.7 في المئة، إلى 86.72 دولار للبرميل بحلول الساعة 0214 بتوقيت جرينتش بعد انخفاضها 2.3 بالمئة في الجلسة السابقة. كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 46 سنتا، أو 0.6 في المئة، إلى 80.59 دولار للبرميل بعد أن انخفضت 1.8 في المئة أمس الثلاثاء.
وتفاقمت المخاوف الاقتصادية بسبب زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الأميركية التي صدرت بياناتها بعد إغلاق السوق أمس الثلاثاء.

فقد ارتفعت مخزونات الخام الأميركية بنحو 3.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 يناير، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء.
وستصدر البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأميركية في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

 

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المصدر: وكالات
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