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تمديد الرسوم الجمركية على واردات الحديد حتى 7 نوفمبر

تمديد الرسوم الجمركية على واردات الحديد حتى 7 نوفمبر
25 يناير 2023 00:49

يوسف العربي (أبوظبي)

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مددت «جمارك دبي»، العمل بتطبيق الرسم الجمركي على واردات حديد التسليح ولفائف الحديد بنسبة 10% حتى 7 نوفمبر المقبل.
وقالت الدائرة، إن القرار جاء إلحاقاً بالإعلان الجمركي رقم 10/2022، وبناء على كتاب الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ المؤرخ في 16 يناير 2023، والمتضمن خطاب وزارة المالية المؤرخ في 13 يناير 2023 بشأن تمديد رفع الرسوم الجمركية على حديد التسليح ولفائف الحديد.
وبدأت المنافذ الجمركية في دولة الإمارات اعتباراً من مطلع يناير 2019، بتطبيق قرار مجلس الوزراء بزيادة الرسم الجمركي على واردات حديد التسليح ولفائف الحديد من 5% إلى 10%، بهدف مكافحة الإغراق من قبل شركات أجنبية منتجة للحديد.

الرسوم الجمركية
الإمارات
الحديد
دبي
جمارك دبي
حديد التسليح
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