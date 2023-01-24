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50 متحدثاً في «منتدى الشارقة للاستثمار»

50 متحدثاً في «منتدى الشارقة للاستثمار»
25 يناير 2023 00:44

الشارقة (الاتحاد)

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تجمع الدورة السادسة من «منتدى الشارقة للاستثمار» الذي ينظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) وزارات ومؤسسات وهيئات حكومية محلية وعربية ودولية، و50 متحدثاً من وزراء ومستثمرين واقتصاديين من حول العالم، يلتقون يومي 8 و9 فبراير في «مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات»، لبحث مستقبل الاقتصاد والخيارات المتاحة أمام المستثمرين للارتقاء بالمشهد الاقتصادي نحو الأفضل.
وتضم قائمة المشاركين في المنتدى الذي ينطلق تحت شعار «إعادة تعريف الاقتصادات.. نحو مستقبل اقتصادي أفضل»، معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي سيقدم رؤيته حول الوضع الراهن للاقتصاد وخطط الحكومة للنمو الاقتصادي ومعالي ألغيرنون ياو، وزير التجارة والتنمية الاقتصادية في حكومة هونغ كونغ، والسيد تشونغ كوك-كوان، نائب وزير العدل في حكومة هونغ كونغ، حيث سيقدمان رؤاهما حول الاستراتيجيات التي تم توظيفها لجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز النمو الاقتصادي في هونغ كونغ.

منتدى الشارقة للاستثمار
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الشارقة للاستثمار
مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر
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