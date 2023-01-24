الأصول الأجنبية لـ«المركزي» تنمو %6.5 إلى 454 مليار درهم

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفعت الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي بقيمة 27.9 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 6.55% خلال شهر نوفمبر 2022 لتصل إلى 453.9 مليار درهم، مقارنة مع 426 مليار درهم بنهاية أكتوبر الفائت، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف أمس.

وتتكون الاحتياطيات الدولية للمصرف المركزي من الموجودات الأجنبية بشكل رئيسي، مضافاً إليها شريحة الاحتياطي لدى المصرف وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.

وتظهر البيانات أن الأرصدة المصرفية العائدة للمصرف المركزي وودائعه لدى البنوك بالخارج، سجلت زيادة بنحو 24 مليار درهم خلال شهر نوفمبر 2022 لتتجاوز 270 مليار درهم، مقارنة مع 246 مليار درهم رصيدها في أكتوبر الذي سبقه.

وأما الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، فقد زاد رصيدها بنحو 13 مليار درهم خلال الشهر نفسه، لتبلغ 134 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2022.

وفي المقابل انخفض رصيد الموجودات الأجنبية الأخرى غير المصنفة بنحو 10 مليارات درهم خلال فترة المقارنة ذاتها.

إلى ذلك، تظهر بيانات «المركزي» أن النقد المتداول في السوق المحلية خارج البنوك ارتفع 1.7 مليار درهم خلال شهر نوفمبر الماضي، ليبلغ 101.3 مليار درهم، وهو مؤشر على نمو عدد العاملين في الدولة، وارتفاع في عدد السكان وزيادة في النشاط الاستهلاكي وارتفاع الطلب على السلع والخدمات في الدولة.

كما ارتفع النقد بالبنوك بنحو 3.8 مليار درهم خلال شهر نوفمبر 2022 ليبلغ 19.9 مليار درهم تقريباً، مقارنة مع 16.1 مليار درهم في أكتوبر الذي سبقه.

ونتيجة لذلك ارتفع الرصيد الإجمالي للنقد المصدر بالدولة بنحو 5.5 مليار درهم خلال الشهر نفسه، ليبلغ 121.2 مليار درهم.