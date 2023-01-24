«دبي للاستثمار» توقع اتفاقية إنشاء فندق في رأس الخيمة

رأس الخيمة (وام)

وقعت «دبي للاستثمار» اتفاقية تعاون مع فنادق ومنتجعات ميلينيوم، مجموعة الفنادق العالمية، لافتتاح «منتجع جراند ميلينيوم»في جزيرة المرجان بإمارة رأس الخيمة.

ووقع الاتفاقية كلٌ من خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة «دبي للاستثمار»، وفهد عبد الرحيم كاظم، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق ومنتجعات ميلينيوم في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة «دبي للاستثمار»، إن القطاع السياحي في إمارة رأس الخيمة، يشهد نمواً مستداماً، مسجلاً هوامش ربحية مجزية ويجري العمل على تنفيذ العديد من الخطط الطموحة لمواصلة مسيرة نمو وتطور هذا القطاع الحيوي، مشيراً إلى أن المشروع الجدد يمثل الاستفادة من النمو المستدام لحركة السياحة في إمارة رأس الخيمة على النحو الأمثل.

ويضم الفندق الجديد، الذي سيتم تشغيله وإدارته تحت مظلة العلامة التجارية «جراند ميلينيوم»، 300 غرفة، ويحاكي أسلوب وطابع المنتجعات الراقية، حيث يقدم خيارات المطاعم والمقاهي المتخصصة، إلى جانب المرافق الترفيهية الشاطئية.