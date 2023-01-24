الأربعاء 25 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

9.5 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

9.5 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية
25 يناير 2023 00:42

أبوظبي (وام) 

أخبار ذات صلة
1.6 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية
1.5 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تعاملات، أمس، وربح رأسمالها السوقي نحو 9.5 مليار درهم مع تفاؤل المستثمرين بانطلاق ماراثون إفصاحات الشركات المدرجة عن نتائجها وتوزيعاتها السنوية لعام 2022.
وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.207 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس الأول إلى 3.216 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.628 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و587.6 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.
واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.4 مليار درهم موزعة بواقع 1.3 مليار درهم في سوق أبوظبي و144.2 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 235.7 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 14.2 ألف صفقة. وارتفع مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» بنسبة 0.63% ليغلق عند 10159.77 نقطة، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.62% ليغلق عند 10222.04 نقطة، فيما أغلق مؤشر سوق دبي العام عند 3364 نقطة بمكاسب بنسبة 0.41%.
تعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع سهم «أبوظبي الأول» بنسبة 2.73% و«الدار العقارية» 1.32% و«أبوظبي الإسلامي» 1.22% و«أدنوك للحفر» 0.91% و«الفا ظبي» 0.72% و«أبوظبي التجاري» 0.57% و«أغذية» 0.48% و«بروج» 0.37%. حل «العالمية القابضة» في صدارة الأسهم الأكثر نشاطاً بعد استقطابه سيولة بنحو 565.4 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بنحو 82.3 مليون درهم، يليه «ملتيبلاي» بسيولة ناهزت 80 مليون درهم.
دعم ارتفاع سوق دبي نمو «دبي الإسلامي» 2.16% و«الإمارات دبي الوطني» 0.77%، و«إعمار العقارية» 0.34%، و«إعمار للتطوير» 0.9%، و«تيكوم» 0.85%، و«ديوا» 0.4%، و«إمباور» 0.65%، و«تبريد» 0.35%. وتصدر «سالك» النشاط، مستقطباً سيولة بنحو 26.6 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» جاذباً أكثر من 23.5 مليون درهم، ثم «إعمار العقارية» بسيولة جاوزت 21.1 مليون درهم.

مكاسب الأسهم
أسواق الأسهم
أسواق الأسهم الإماراتية
أسواق المال
أسواق المال الإماراتية
سوق أبوظبي للأوراق المالية
سوق دبي المالي
آخر الأخبار
«الطواريء والأزمات» برأس الخيمة : تحويل الدراسة عن بعد في المدارس الحكومية يومي الخميس والجمعة
الإمارات
«الطواريء والأزمات» برأس الخيمة : تحويل الدراسة عن بعد في المدارس الحكومية يومي الخميس والجمعة
اليوم 15:57
ألمانيا: لن نصبح طرفاً في حرب أوكرانيا
عربي ودولي
ألمانيا: لن نصبح طرفاً في حرب أوكرانيا
اليوم 16:19
«هجن الرئاسة» تبدع في تحديات اللقايا بالمرموم
الرياضي
«هجن الرئاسة» تبدع في تحديات اللقايا بالمرموم
اليوم 16:14
بلدية مدينة العين تستعد لحالات المنخفضات الجوية والأمطار
الإمارات
بلدية مدينة العين تستعد لحالات المنخفضات الجوية والأمطار
اليوم 16:11
شرطة أبوظبي تعزز وعي السائحين ضمن "أجمل شتاء في العالم"
الإمارات
شرطة أبوظبي تعزز وعي السائحين ضمن "أجمل شتاء في العالم"
اليوم 16:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©