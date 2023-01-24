قانون جديد لحماية المستثمر في الإمارات

يوسف البستنجي (أبوظبي)

قال راشد البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، إنه يجري العمل حالياً لإعداد قانون حماية المستثمر، مؤكداً أن الهدف هو وضع قوانين وتشريعات قوية ومتينة تحمي البيئة الاستثمارية بدولة الإمارات. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده أمس بالعاصمة أبوظبي، للإعلان عن استضافة ملتقى فورتشن العالمي.

ووقع البلوشي مع الرئيس التنفيذي لمجلة فورتشن الن موراي، أمس اتفاقية لاستضافة ملتقى فورتشن العالمي خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر المقبل في أبوظبي، والذي يعد أحد أهم الملتقيات الاقتصادية العالمية، ويُقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لبحث فرص الاستثمار المتبادل، ويشارك فيه نحو 500 مسؤول ورئيس تنفيذي لأكبر الشركات العالمية في القطاع المالي والاستثماري.

وتأتي استضافة الملتقى ضمن جهود إمارة أبوظبي لتعزيز مكانتها ضمن أبرز المراكز المالية والاقتصادية في المنطقة حيث تستضيف خلال عامي 2023 و2024 عدداً من الفعاليات العالمية، مثل المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية، ومنتدى الاستثمار العالمي «الأونكتاد»، وملتقى الاستثمار السنوي، والمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي.

ويمثل ملتقى فورتشن العالمي 2023 فرصة ملائمة للرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات متعددة الجنسيات وصُناع القرار والاقتصاديين من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في نقاشات مباشرة مع نظرائهم في دولة الإمارات والمنطقة.

اقتصاد مستدام

وقال البلوشي، في تصريحات للصحفيين، إنه تم تعديل وتطوير الكثير من القوانين في دولة الإمارات لكي تسمح بتملك الأجانب بنسبة 100%، كما تم تعديل الكثير من القوانين الجاذبة للاستثمارات العالمية، وهناك الكثير من الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها دولة الإمارات مع شركائها التجاريين، وهي جميعها عوامل سوف يلاحظ تأثيرها على الاقتصاد في المستقبل، مؤكداً أن الاستراتيجية الأساسية للإمارة هي إنشاء اقتصاد ذي نمو مستدام.

ولفت البلوشي إلى أن الدائرة حريصة علي تسهيل وتطوير آليات عملها، حيث تم تسهيل طريقة إصدار الرخص التجارية التي أصبحت تصدر في 6 دقائق، وبرسوم تبلغ 1000 درهم فقط، في أبوظبي.

وأضاف البلوشي: إن اقتصاد أبوظبي، حقق نمواً بلغ 11.2%، فيما نما القطاع غير النفطي 11.7% في النصف الأول من العام الماضي 2022.

وأكد أن دولة الإمارات عامة وأبوظبي على وجه الخصوص، وبفضل السياسات الواضحة والاستثمارات الكبيرة التي تصدرها الدولة للأسواق العالمية أصبحت اليوم من الدول المهمة والمؤثرة في القرارات العالمية، مبيناً أن استضافة العديد من الفعاليات العالمية، يساعد على الوصول للفرص الاستثمارية.

وقال: أفضل دليل على ذلك التطورات الكبيرة التي تشهدها الشركات الوطنية، حيث تحولت إلى شركات تعتمد على الصناعة المتطورة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الصناعي وغيرها.

فعاليات الأعمال

من جانبه، قال سعود عبد العزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، إن سجل أبوظبي الرائد في استضافة كبريات فعاليات الأعمال العالمية هو دليل على إمكاناتنا المشهودة، وبنيتنا التحتية الأفضل بين مثيلاتها، كما يؤكد جاذبية أبوظبي وجهة عالمية وعلى مدار العام، في هذه الظروف المتسارعة التغير للأعمال التجارية العالمية، نتطلع إلى الترحيب بصناع القرار وكبار ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص ووسائل الإعلام لنقل حوار الأعمال إلى مستوى أعلى مع تجربة الضيافة الإماراتية الأصيلة في أبوظبي.

قادة كبريات الشركات

إلى ذلك، قال آلان موراي، الرئيس التنفيذي لـ«فورتشن»: مع تعاظم دور أبوظبي كمركز للأعمال والاقتصاد والثقافة، فهي تعد مكاناً ملائماً لعقد ملتقى فورتشن العالمي 2023، خاصةً أننا على أعتاب مرحلة جديدة من العولمة، وهو ما يدفع الشركات الـ500 الأكبر في العالم المدرجة في قائمة فورتشن 500 للتفكير في المرحلة المقبلة وأعمالها في مختلف أنحاء العالم.

وأضاف: تتميز أبوظبي بمقومات متعددة تجعلها ضمن أبرز الجهات للأعمال، وكلي ثقة بأن قادة كبريات الشركات في العالم سيرحبون بالمشاركة في الملتقى في نوفمبر المقبل.

الاستراتيجية الصناعية

قال راشد البلوشي: تستثمر حكومة أبوظبي 10 مليارات درهم لمضاعفة حجم القطاع الصناعي إلى 172 مليار درهم، وخلق 13600 وظيفة جديدة تتطلب مهارات عالية، ومساهمة القطاع في زيادة صادرات أبوظبي غير النفطية بنسبة %143 لتصل إلى 178.8 مليار درهم بحلول 2031.