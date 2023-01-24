الأربعاء 25 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«الصناعة» تُخفّض رسوم 14 خدمة لتعزيز بيئة الأعمال

«الصناعة» تُخفّض رسوم 14 خدمة لتعزيز بيئة الأعمال
25 يناير 2023 00:50

أبوظبي (الاتحاد) 

خفضت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رسوم 14 خدمة رئيسية وفرعية اعتباراً من شهر يناير الجاري، بهدف تعزيز بيئة الأعمال والجاذبية الاستثمارية في القطاع الصناعي ودعم نمو الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها انطلاقاً من المستهدفات الاستراتيجية لوزارة ومبادرة «اصنع في الإمارات». 
وشمل التخفيض، خدمات إصدار شهادة المطابقة من جهة تقييم مطابقة معينة من رسوم قيمتها 1000 درهم إلى 670 درهماً، وخدمة إصدار شهادات المطابقة للمنتجات الاختيارية (غير المقيدة) من 3700 درهم إلى 1720 درهماً، وكذلك ترخيص استخدام علامة الجودة الإماراتية من 26 ألف درهم إلى 2000 درهم، وخدمة ترخيص استخدام العلامة الوطنية للحلال من 18 ألف درهم إلى 2000 درهم، وخدمة توسيع مجال ترخيص استخدام علامتي الجودة الإماراتية و«حلال» الوطنية من 2500 درهم إلى 250 درهماً.
كما شمل التخفيض في الرسوم خدمة تعيين جهات تقييم المطابقة من 33 ألف درهم إلى 24500 درهم، وخدمة تسجيل جهات تقييم المطابقة من 7500 درهم إلى 5000 درهم، إضافة إلى إتاحة خدمة بيع المواصفات القياسية الإماراتية بصورة مجانية للمصنعين والمتعاملين بعدما كانت تكلفتها تصل إلى 481 درهماً، بهدف رفع الوعي بأهمية المواصفات الوطنية وما تلعبه في دعم المنظومة الصناعية والتنمية الاقتصادية في شتى المجالات.

أخبار ذات صلة
«الطواريء والأزمات» برأس الخيمة : تحويل الدراسة عن بعد في المدارس الحكومية يومي الخميس والجمعة
الجمعة.. صرف المعاشات التقاعدية لشهر يناير

وأكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن تخفيض وإلغاء بعض الرسوم، ينسجم مع مبادرة «اصنع في الإمارات» وحرص الوزارة على تحفيز القطاعات الصناعية الحيوية وذات الأولوية في الدولة وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، بما يدعم خطة العمل الوطنية للعقد المقبل (نحن الإمارات 2031) وبرنامجها التنموي المتكامل الذي يوفر الفرص الواعدة لجميع الشركاء العالميين، وبما يسهم في تعزيز مكانة الدولة كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر، حيث سيدعم تعزيز تنافسية الشركات الصناعية ومنتجاتها دون التأثير على كفاءة ودقة عملياتها، وكذلك الشهادات التي تصدرها.

وزارة الصناعة
الإمارات
وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
الصناعة الوطنيةيوم الاستقلال
بيئة الأعمال
آخر الأخبار
«الطواريء والأزمات» برأس الخيمة : تحويل الدراسة عن بعد في المدارس الحكومية يومي الخميس والجمعة
الإمارات
«الطواريء والأزمات» برأس الخيمة : تحويل الدراسة عن بعد في المدارس الحكومية يومي الخميس والجمعة
اليوم 15:57
ألمانيا: لن نصبح طرفاً في حرب أوكرانيا
عربي ودولي
ألمانيا: لن نصبح طرفاً في حرب أوكرانيا
اليوم 16:19
«هجن الرئاسة» تبدع في تحديات اللقايا بالمرموم
الرياضي
«هجن الرئاسة» تبدع في تحديات اللقايا بالمرموم
اليوم 16:14
بلدية مدينة العين تستعد لحالات المنخفضات الجوية والأمطار
الإمارات
بلدية مدينة العين تستعد لحالات المنخفضات الجوية والأمطار
اليوم 16:11
شرطة أبوظبي تعزز وعي السائحين ضمن "أجمل شتاء في العالم"
الإمارات
شرطة أبوظبي تعزز وعي السائحين ضمن "أجمل شتاء في العالم"
اليوم 16:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©