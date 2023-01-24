«جمارك أبوظبي» تبحث مع وفد صيني تنمية الاستثمار

أبوظبي (الاتحاد)

استقبلت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي وفداً من شركة جيانجسو للاستثمار والتعاون الأجنبي (جوسيك JOCIC)، المسؤولة عن إدارة وتشغيل وتطوير «المنطقة النموذجية للتعاون الصناعي الصيني الإماراتي» الواقعة في منطقة خليفة الصناعية (كيزاد)، حيث تم متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في يونيو الماضي، بشأن «تيسير التجارة وتنمية الاستثمار»، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون عبر تسهيل التجارة ودعم تنمية الاستثمار في إمارة أبوظبي، بما يعكس قوة التكامل والشراكة بين البلدين الصديقين في العلاقات التجارية التي تشهد نمواً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة.

وكان مبارك مطر المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع العمليات الجمركية، وعدد من مديري الإدارات في استقبال الوفد برئاسة يونجانج زو المدير العام للشركة الصينية، في مبنى الإدارة العامة لجمارك أبوظبي بمدينة مصدر، حيث بحث الجانبان أطر التعاون والشركات لتوسيع نشاط الشركات الصينية في كيزاد بعد بدء التشغيل التجريبي لأحد المصانع الصينية العاملة بالمنطقة منذ أكتوبر الماضي، ومناقشة خطة الاستثمار والأهداف المتوقعة خلال الفترة القادمة.

كما قدم ممثلو جمارك أبوظبي عرضاً مرئياً عن خدمات الإدارة العامة لجمارك أبوظبي الرقمية ومستجداتها، ودعوة الشركة للاستفادة من الامتيازات والحوافز التي توفرها جمارك أبوظبي، من خلال منصات الربط الإلكتروني والإجراءات المبسطة وبرامج الإمثال الطوعي للتنظيمات المتعلقة بالتجارة الخارجية.

وقال مبارك المنصوري: «نعمل في جمارك أبوظبي من منطلق استراتيجيتنا ورؤيتنا الريادية على تقديم أفضل خدمات التمكين والتسهيل وخلق الشفافية وتعزيز الحوار المفتوح مع القطاع الخاص، من خلال خلق بيئة محفزة تدعم الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفق التجارة الدولية».