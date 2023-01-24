«&e المؤسسات» تحصل على تصنيف فئة القادة من «أي دي سي»

دبي (الاتحاد)

أعلنت &e المؤسسات التابعة لمجموعة &e (المعروفة سابقاً باسم مجموعة اتصالات) عن تصنيفها ضمن فئة «القادة» في قطاع الأعمال ومجال التكنولوجيا وإنترنت الأشياء، وذلك وفقاً لتصنيف مؤسسة البيانات الدولية (أي دي سي) في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2022، المزود العالمي الرائد لتحليلات الأسواق والخدمات الاستشارية وخدمات تكامل الأنظمة.

ويعد هذا التصنيف تقديراً لجهود &e المؤسسات على مستوى الصناعة ودورها المميز بين نظرائها العالميين، ونهجها الخاص في تقديم حلول شاملة لتقنيات الاتصال عبر شبكة الجيل الخامس (5G)، وتقنيات الذكاء الاصطناعي (AI)، وإنترنت الأشياء (IoT) لعملائها في القطاعين الحكومي والخاص، حسب بيان صادر عن الشركة.