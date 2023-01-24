شراكة بين الاتحاد النسائي و«سيدات أعمال الإمارات»

أعلن مجلس سيدات أعمال الإمارات عن شراكة استراتيجية مع الاتحاد النسائي العام، لدعم المنتدى العالمي لرائدات الأعمال 2023 الذي يعقد في الفترة من 9 إلى 12 مارس المقبل بأبوظبي، تحت شعار «رائدات الأعمال في ضوء التحول الرقمي» بحضور وفود وممثلي مجالس رائدات الأعمال من أكثر من أربعين دولة.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز مكانة رائدات الأعمال ضمن استراتيجيتها الخاصة لاستشراف المستقبل، وبناء وتطوير الكفاءات والمهارات القيادية والتقنية والإدارية، وبما يواكب متطلبات الاقتصاد الرقمي.

وأكدت نورة السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام أن دعم وتمكين المرأة الإماراتية يمثل إحدى الركائز التنموية الرئيسية في رؤية دولة الإمارات وتوجهات قيادتنا الرشيدة التي عززت حضور المرأة، وحرصت على تنمية قدراتها وتزويدها بأدوات النجاح والريادة.

وأوضحت أن الاتحاد النسائي العام يواصل جهوده بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وبالتعاون مع شركائه الإستراتيجيين من أجل تمكين المرأة وتوسيع نطاق مشاركتها في الاقتصاد الوطني. وأشارت إلى الدور المهم للمرأة الإماراتية في النهضة الاقتصادية، وتعزيز وجودها في السوق وقطاع الأعمال، مؤكدة دعمها لتحقيق النجاح والوقوف إلى جانبها كي تكون شريكاً أساسياً في مسيرة النهضة التنموية المستدامة.

وثمنت دور مجلس سيدات أعمال الإمارات في دعم سيدات ورائدات الأعمال والمبدعات، وتفعيل دورهن في القطاع الخاص والمساهمة في استدامة أعمالهن.. معربة عن ترحيب الاتحاد النسائي العام الدائم بتعزيز سبل التعاون المشترك مع مجلس سيدات الأعمال.

من جانبها، أكدت المهندسة فريدة العوضي رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات حرص المجلس على التوسع في تعزيز جهود تمكين رائدات الأعمال في الاقتصاد الرقمي باعتباره أولوية رئيسة على أجندة عمله خلال المرحلة المقبلة.