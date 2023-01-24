4.1 مليون نزيل في فنادق أبوظبي خلال 2022 بنمو 24%

رشا طبيلة (أبوظبي) استقبلت فنادق أبوظبي العام الماضي 4.1 مليون نزيل بنمو 24% مقارنة بعام 2021، فيما سجلت متوسط إشغال 70% بنمو 0.2%، بحسب بيانات دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي.

وأشارت البيانات، الصادرة، أمس، إلى أن إجمالي الإيرادات الفندقية بلغت العام الماضي 5.4 مليار درهم بنمو 23% مقارنة بعام 2021.

وبحسب البيانات، بلغ متوسط سعر الغرفة الفندقية 373 درهماً بنمو 19%.



السياحة الداخلية

وتستحوذ السياحة الداخلية على النسبة الأكبر من النزلاء بحصة 29%، حيث استقبلت فنادق أبوظبي 1.18 مليون نزيل من السوق المحلية.

وفيما يتعلق بالأسواق السياحية العشر الرئيسية الدولية المصدرة للسياح لأبوظبي، تتصدر الهند الأسواق الدولية في عدد السياح القادمين لأبوظبي بواقع 480 ألف نزيل بنمو 31%، يليها السوق البريطانية بواقع 179 ألف نزيل بنمو 71%، بينما تحل السوق المصرية بالمرتبة الثالثة بواقع 169 ألف نزيل بنمو 11%، ثم السوق الفليبينية بواقع 160 ألف نزيل، ثم السوق السعودية بواقع 145 ألف نزيل بنمو 184%، تليها السوق الأميركية بنمو 47% ثم الباكستانية بنمو 17% تليها السوق الأردنية بنمو 6%، ثم العُمانية بنمو 160% ثم الروسية بنمو 264%.

بحسب مناطق إمارة أبوظبي، استقبلت فنادق مدينة أبوظبي 3.57 مليون نزيل العام الماضي بنمو 27% وسجلا متوسط إشغال 72%، في وقت استقبلت مدينة العين 365 ألف نزيل بنمو 8% وسجلت متوسط إشغال 61%، بينما استقبلت الظفرة 136 ألف نزيل بنمو 16% وسجلت متوسط إشغال 50%.

بيانات ديسمبر

وفي شهر ديسمبر الماضي، استقبلت فنادق أبوظبي 437 ألف نزيل بنمو 21% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2021، بينما سجلت الفنادق متوسط إشغال في ديسمبر بلغ 73% في وقت سجل إجمالي إيرادات بلغت 605 ملايين درهم.

وخلال شهر ديسمبر، تصدر السوق الهندي الأسواق الدولية المصدرة للسياح لأبوظبي يليها السوق البريطاني ثم المصري يليه الفلبيني ثم الأميركي يليه الروسي ثم السعودي.





