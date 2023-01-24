«إيميرجينج وورلد» توقع اتفاقية تأجير مع «كيزاد»

أبرمت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي «كيزاد» اتفاقية تأجير مدتها 30 عاماً مع «إيميرجينج وورلد» المالكة لمجموعة بران للأغذية والمصدّر الحصري لمنتجاتها بهدف تأسيس منشأة صناعية خاصة بمجموعة بران للأغذية تخدم الأسواق المحلية والإقليمية. وتمتد المنشأة الصناعية الجديدة على مساحة تبلغ أكثر من 42.000 متر مربع في كيزاد بتكلفة إجمالية تصل إلى 110 ملايين درهم ويتم تطويرها على عدة مراحل، وتتمتع بوصول مباشر إلى ميناء خليفة الرائد التابع لمجموعة موانئ أبوظبي، الأمر الذي يمكن مجموعة «إيميرجينج وورلد» من تصنيع منتجاتها محلياً وتصديرها إلى أسواق التجارة الحرة في العديد من الدول ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشمل المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان والأردن ومصر ولبنان والمغرب وتونس وفلسطين وسوريا وليبيا واليمن. وتسهم المنشأة الجديدة في تمكين مجموعة بران للأغذية من تأدية دور حيوي في دعم الأمن الغذائي الإقليمي انطلاقاً من إمارة أبوظبي، خصوصاً وأنها ستوزع ما يقارب ثلث منتجاتها في السوق المحلي، فيما ستقوم بتصدير 70% من إنتاجها إلى أسواق المنطقة.

وقال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي - مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد: «تتبنى»إيميرجينج وورلد«رؤية استراتيجية تتماشى مع رؤيتنا الخاصة المتمثلة في تأدية دور حيوي في جهود تحقيق الأمن الغذائي الوطني ودعم سلسلة التوريد الإقليمية، تماشياً مع تطلعات قيادتنا الرشيدة الرامية إلى توفير مواد غذائية صحية بأسعار مناسبة إلى جميع أفراد المجتمع».

وبدوره، قال حسن محبوب، العضو المنتدب لمجموعة «إيميرجينج وورلد»: تهدف الاتفاقية الموقعة مع مجموعة كيزاد إلى دعم قدراتنا الخاصة بتصدير المنتجات إلى أسواق دول منطقة الشرق الأوسط. ونحن على ثقة بأن تأسيس منشأة صناعية متطورة لنا في إمارة أبوظبي سيشكل محطة فارقة ضمن مسيرة التوسع والنمو في أعمالنا. سنعمل في المرحلة الأولى على استثمار 60 مليون درهم لبناء المصنع الذي سيكون جاهزاً لإنتاج مجموعة متنوعة من المواد الغذائية تشمل المعكرونة سريعة التحضير والمشروبات المضاف إليها الحليب والعصائر والحلويات والتي ستحمل علامتنا التجارية«بران». وتشير توقعاتنا في المرحلة الأولى إلى لإمكانية وصول إيرادات الإنتاج في المنطقة إلى 160 مليون درهم سنوياً".