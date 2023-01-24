منصور بن محمد يفتتح المقر التكنولوجي الإقليمي لـ«طلبات»

دبي (الاتحاد) افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، المقر التكنولوجي الجديد لـ «طلبات»، منصة التوصيل المحلية الرائدة على مستوى المنطقة، والمُقام في «سيتي ووك»، دبي، في خطوة تعكس التزام الشركة بدعم وتطوير التكنولوجيا في المنطقة، وتبرز مدى الاهتمام الذي توليه لتوظيف الحلول التقنية من أجل تقديم أفضل نوعيات خدمات التوصيل وفق أرقى المعايير العالمية.

وهنّأ سمو الشيخ منصور بن محمد القائمين على الشركة بافتتاح المقر الإقليمي الجديد، وأعرب عن أمنياته لفريق العمل بالتوفيق، مؤكداً استمرار دبي، برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، في توفير أفضل بيئات العمل الداعمة للأعمال، وتوثيق شراكتها مع مؤسسات القطاع الخاص، سواء المحلية أو العالمية.

منصور بن محمد يفتتح المقر التكنولوجي الإقليمي لـ«طلبات»

وأشار سموه إلى مواصلة دبي تعزيز النموذج الاقتصادي المتميز الذي تنتهجه، والقائم على مراعاة المصالح المشتركة لطرفي هذه الشراكة، توازياً مع استمرارية العمل على تهيئة البنية التحتية اللازمة لدعم الأعمال في البيئة الرقمية، وكذلك ضمان المقومات اللازمة كافة لتحفيز الطاقات المبدعة والعقول المبتكرة والمواهب التقنية المتخصصة، تأكيداً على مكانة دبي وجاذبيتها مركزاً رئيساً للأعمال والتكنولوجيا في المنطقة.

منصور بن محمد يفتتح المقر التكنولوجي الإقليمي لـ«طلبات»

واطلع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال زيارته للمقر الجديد، والتي رافقه فيها هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، على الأعمال التي سيعنى بها المقر الإقليمي التكنولوجي، وهو عبارة عن مبنى مكوّن من ثلاثة طوابق بمساحة إجمالية 100 ألف قدم مربعة، ويضم نحو 2000 موظف من أكثر من 71 جنسية، ليكون بذلك أحد أكبر مراكز التكنولوجيا في الشرق الأوسط، بطاقة استيعابية تصل إلى أكثر من 400 مطوّر ومهندس، وبما يعكسه ذلك من اهتمام طلبات برعاية المواهب التقنية حول المنطقة، تأكيداً لقدرتها على الاستمرار في تقديم أفضل تجربة ممكنة لجميع مستخدمي المنصة من العملاء والشركاء وسائقي التوصيل في جميع أنحاء المنطقة، حيث تعمل الشركة في سبع دول هي: الإمارات، والسعودية، والكويت، وعُمان، والبحرين، وقطر، ومصر، والعراق، والأردن.

منصور بن محمد يفتتح المقر التكنولوجي الإقليمي لـ«طلبات»

وقال توماسو رودريغيز، الرئيس التنفيذي لطلبات: «إن افتتاح مقرنا الإقليمي التكنولوجي في دبي، هو بمثابة شهادة على التزامنا المستمر بدعم التكنولوجيا في المنطقة وجذب المواهب التقنية. ويُعتبر فريقنا المتخصص من المطورين والمهندسين فريداً من نوعه، حيث يقومون بالعمل على تطوير أساسيات منصة طلبات باستمرار - هنا من قلب مدينة دبي - وليس من أي موقع آخر. ويتطلع الفريق إلى المزيد من التوسع، وذلك من خلال توفير أكثر من 100 فرصة عمل في قسمي التقنية والمنتجات، وسيكون أكثر من نصفها في مقرنا الإقليمي التكنولوجي الجديد هنا في دبي».