خبراء لـ«الاتحاد»: انتعاش عقارات الإمارات يتواصل خلال 2023

يوسف العربي (أبوظبي)

يواصل القطاع العقاري في الإمارات، وتيرة الانتعاش الحالية على مدار عام 2023 لتسجل أسعار بيع الشقق ارتفاعات تتراوح نسبتها بين %5 و%10، فيما ترتفع أسعار بيع الفلل والشقق الفاخرة بنسب تتراوح بين %12و %30، بحسب خبراء عقاريين.

وأرجع هؤلاء الزيادات المرتقبة بأسعار العقارات في الدولة إلى أسباب عدة، أهمها استناد القطاع العقاري إلى دعائم قوية، مثل الاستقرار الاقتصادي وتدفق رؤوس الأموال وتوافد أصحاب الثروات والمواهب والمتخصصين من المؤهلين للحصول على الإقامات الذهبية.

وأشاروا إلى أن الدولة رسخت مكانتها وجهة رئيسية جاذبة للاستثمارات، لاسيما العقارية، بفضل النمو الاقتصادي المتسارع ومرونة البيئة الاستثمارية، مما يرفع الطلب على مختلف العقارات السكنية والتجارية، بما فيها المكاتب ومساحات التخزين، وهذا ما سيسهم في ارتفاع الأسعار بها نسبياً.

وأوضحوا أن مواصلة الانتعاش تأتي بعد مستويات النشاط القوية في كل من أبوظبي ودبي في عام 2022، متوقعين نمو أسعار البيع والإيجارات في الإمارتين بشكل أكثر اعتدالاً خلال عام 2023.

نمو متواصل

قال إسماعيل الحمادي المؤسس والرئيس التنفيذي للرواد للعقارات المتخصصة في الاستشارات والتسويق العقاري، إن المعطيات الحالية تشير إلى نمو مستمر في أسعار العقارات، سواء على مستوى الشراء أو الإيجار، حيث إنه من المتوقع أن تتجاوز نسبة نمو أسعار وحدات الفلل والعقارات الفاخرة 12% بسبب ضغط الطلب وقلة المعروض، ونحو 9% نسبة نمو أسعار شراء وحدات الشقق.

وفيما يتعلق بالإيجارات، قال الحمادي، إنه من المتوقع أن تواصل ارتفاعها بنسبة تتجاوز 23% في معظم المناطق، مما يؤكد على استرجاع سوق الإيجارات بشكل عام للعوائد الاستثمارية التي تضاءلت جداً خلال سنتي 2020 و2021.

ولفت الحمادي إلى أن المؤشرات الحالية للاقتصاد العالمي غير مبشرة، وهناك توقعات بارتفاع نسبة التضخم العالمي مع توقعات أخرى بارتفاع أسعار الفائدة، مما سيؤثر نسبياً على سوق العقارات العالمي.

وأضاف الحمادي، أن هذه التوقعات لا يمكن التأكيد عليها بشكل كامل، كونها تعتمد على عوامل مختلفة ومتداخلة ولا أحد يمكنه التنبؤ بشكل قطعي بما ستحمله الظروف الاقتصادية والجيوسياسية المقبلة.

وأوضح أن نسبة إشغال المكاتب في العاصمة ارتفعت من 82.2% في الربع الثالث من عام 2021 إلى 85.7% في الربع الثالث من عام 2022.

ولفت إلى تحسن الأداء في الإيجارات في السوق على خلفية زيادة مستويات الطلب، حيث سجل متوسط إيجارات «الفاخرة والأولى والثانية» 1.4% و2.9% و5.5% على التوالي.

وبالنسبة لقطاع العقارات السكنية، ارتفع متوسط أسعار الوحدات السكنية في أبوظبي بنسبة 3.2% ليصل متوسط أسعار الشقق إلى 11.141 درهماً للمتر المربع بزيادة 3.3%، وارتفع متوسط أسعار الفلل بنسبة 2.7%، ليبلغ 9013 درهماً للمتر المربع.

نمو معتدل

من جهته، قال تيمور خان، رئيس قسم الأبحاث - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «سي بي أر أي» لـ«الاتحاد»، إنه بعد مستويات النشاط القوية في كل من أبوظبي ودبي في عام 2022، حيث ارتفع إجمالي المعاملات بنسبة 38.2% و59.2% على أساس سنوي على التوالي، فمن المتوقع استمرار وتيرة نمو أسعار البيع والإيجارات بشكل أكثر اعتدالاً خلال عام 2023.

وتوقع خان أن يتفوق أداء أسواق الفلل في سوقي أبوظبي ودبي من حيث معدل النمو للأسعار أو المعاملات على حد سواء، مشيراً إلى أن العقارات الفاخرة تشهد وفرة في الطلب في الأسواق الرئيسية في الدولة، وهو طلب نابع من السوق المحلية والأسواق الدولية،

ولفت إلى أن أبوظبي ودبي تتمتعان بقدرة تنافسية لا تصدق في قطاع العقارات الفاخرة مقارنة بالمراكز العالمية الأخرى.

وأشار إلى أن القوة الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة والنمو الاقتصادي المتوقع خلال عام 2023 في سياق التوقعات الاقتصادية العالمية الأضعف، والتسهيلات على لوائح التأشيرات والأعمال التجارية، ستدفع بالمزيد من الاستثمارات العقارية، لا سيما أبوظبي ودبي.

العرض والطلب

بدوره، قال مهند الوادية المدير الإداري في شركة «هاربور العقارية»، إن التوقعات بشأن أداء السوق العقارية في الإمارات خلال 2023 إيجابية؛ لتوافر جميع أسباب النمو، حيث سيكون العام الحالي امتداداً للوتيرة الإيجابية التي تم رصدها خلال عام 2022.

وتوقع الوادية استمرار الطلب القوي على العقارات الفاخرة لتسجل ارتفاعاً يتراوح بين 15% و20%، أما الوحدات المخصصة لذوي الدخل المتوسط فستسجل ارتفاعات بوتيرة أقل تتراوح بين 5% و8%.

دعائم صلبة

أكد محمد تركي، مدير العقارات في شركة «الوليد للعقارات»: إن السوق العقارية في الإمارات شهدت انتعاشاً ملموساً خلال عام 2022 متوقعاً استمرار الانتعاش بالوتيرة نفسها خلال العام الحالي. وأضاف أن نمو السوق العقاري في الإمارات يستند إلى دعائم قوية، مثل الاستقرار الأمني والسياسي، وتدفق رؤوس الأموال، وتوافد أصحاب الثروات والمواهب والمتخصصين من المؤهلين للحصول على الإقامات الذهبية، مؤكداً أن الإمارات رسخت مكانتها وجهة جاذبة للاستثمارات، لاسيما العقارية منها، لافتاً إلى أن استمرار زيادة الطلب على العقارات في الإمارات سيؤدي إلى ارتفاع مستوى الأسعار بنسبة 10% للبيع، و20% للإيجارات.