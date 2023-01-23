«أبوظبي الأول»: %4.2 نمــو الاقتصادات الخليجية العام الجاري

أبوظبي (الاتحاد)

توقع بنك أبوظبي الأول، أن تواصل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تفوقها على أداء الاقتصاد العالمي من حيث النمو خلال عام 2023، الذي من المرجح أن يصل إلى نحو 4.2%، بعد أن بلغ ما يقارب 6.5% بنهاية عام 2022.

وأشار البنك في تقرير، «آفاق الاستثمار العالمي 2023» الصادر أمس، تحت عنوان «نحو دورة اقتصادية جديدة»، إلى اختلاف التوقعات الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير مع تقييم صندوق النقد الدولي للاقتصاد العالمي، الذي أشار مؤخراً إلى أن عام 2023 سيكون الأضعف على مستوى نمو الاقتصاد العالمي منذ عام 2009 بمعدل 2.7%، أي أقل بنسبة 0.9% مما كان متوقعاً في النصف الأول من عام 2022، دون أن يشمل ذلك التراجع الأكبر خلال فترة جائحة (كوفيد-19).

ويبدو الفارق أكثر وضوحاً عند المقارنة مع الاقتصادات الغربية، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للولايات المتحدة الأميركية بنسبة 1.0% فقط هذا العام، و0.5% فقط في منطقة اليورو.

أما على صعيد الأسواق المالية، فقد تستمر توجهات الاستثمار التي شهدها عام 2022 خلال الربع الأول من عام 2023، لكن التقرير يتوقع بدء تعافي هذه الأسواق بحلول الصيف. ويعتقد خبراء التحليل المالي في بنك أبوظبي الأول أن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ستستقر في وقت لاحق من العام الحالي، فهي تبلغ حالياً 4.33% وربما كانت السبب الرئيسي لتجنب المخاطرة من قبل المستثمرين، مع احتمال حدوث ركود خلال النصف الأول من العام.

وأدى الارتفاع المتزايد في أسعار الفائدة إلى تقليل اهتمام المستثمرين بالاستثمارات التقليدية مثل السندات والأسهم، مقارنة بالإيداع النقدي. لكن، عندما يحدث الركود المتوقع في الولايات المتحدة، فإن ذلك مؤشر للاستثمار في الأصول الخطرة، لا سيما مع الانخفاض الكبير المتوقع في أسعار الأسهم فور بدء الركود.