%9 نمو الإيرادات الفندقية في عجمان خلال 2022

عجمان (الاتحاد)

كشفت دائرة التنمية السياحية في عجمان عن تسجيل القطاع السياحي في الإمارة مؤشرات أداء إيجابية خلال عام 2022، ساهمت في ارتفاع الإيرادات الإجمالية للقطاع الفندقي بنحو 9% وزيادة نسبة السياح من خارج الدولة بنحو 26%، وارتفاع متوسط سعر الغرف بنسبة 14% مقارنة مع عام 2021.

وأكدت الدائرة، خلال اجتماعها السنوي مع مديري عموم المنشآت الفندقية العاملة في الإمارة، أن النمو الذي شهده القطاع السياحي بالإمارة عكس قوة التعاون بين القطاعين العام والخاص في الإمارة، واستراتيجيات دائرة التنمية السياحية وخطط عملها التسويقية والترويجية، خاصةً التي تتطلب تضافر كافة الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة.

واستعرضت الدائرة، خلال الاجتماع، الذي ترأسه محمود خليل الهاشمي مدير عام الدائرة، بحضور مجموعة من المديرين والمسؤولين في الدائرة، خططها التطويرية لعام 2023، والآراء والمقترحات المقدّمة؛ بهدف الارتقاء بالخدمات السياحية ودعم هذا القطاع الحيوي للإمارة.