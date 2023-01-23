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توقعات التعافي تدعم ارتفاع  أسعار النفط

توقعات التعافي تدعم ارتفاع  أسعار النفط
24 يناير 2023 01:45

لندن (رويترز) 

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ارتفعت أسعار النفط، أمس، بنحو 1%، لتبلغ  88.50 دولار للبرميل، مواصلة بذلك مكاسب الأسبوع الماضي على خلفية توقعات أقوى مع التعافي الاقتصادي المتوقع هذا العام في الصين أكبر مستورد للنفط.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتاً، لتصل إلى 88.51 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 18 نوفمبر، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 76 سنتاً لتصل إلى 82.40 دولار.
وارتفع برنت الأسبوع الماضي 2.8 %، بينما ارتفع الخام الأميركي 1.8%.
وكان التداول الآسيوي أبطأ بسبب عطلة بداية العام القمري الجديد، لكن محللين قالوا إن التفاؤل المرتبط بإعادة فتح الصين من المرجح أن يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع.
وقال محللو السلع في مؤسسة (إيه.إن.زد)، إن البيانات تظهر انتعاشاً قوياً في السفر في الصين بعد تخفيف قيود «كوفيد - 19»، مشيرين إلى قفزة 22% في الحركة المرورية على الطرق حتى الآن هذا الشهر مقارنة بالعام الذي سبقه في 15 مدينة رئيسة في البلاد.

النفط
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