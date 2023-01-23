2.4 مليار  درهم تصرفات عقارات دبي

دبي (الاتحاد)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، أكثر من 2.4 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 532 مبايعة بقيمة 1.39 مليار درهم، منها 45 مبايعة للأراضي بقيمة 413.3 مليون درهم و487 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 980.41 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 140 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية، تليها مبايعة بقيمة 59 مليون درهم في منطقة الحبية الثانية، تليها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة.

أما الهبات، فقد شهدت تسجيل 12 هبة بقيمة 363.74 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 5 بقيمة 270 مليون درهم، وأخرى في منطقة رماح بقيمة 55 مليون درهم.