أصول «المركزي» ترتفع 27.4 مليار درهم خلال شهر

أبوظبي (الاتحاد)

ارتفعت الأصول الإجمالية لمصرف الإمارات المركزي بقيمة 27.4 مليار درهم، تعادل نمواً بنسبة 5.64% خلال شهر نوفمبر 2022 لتبلغ 513.6 مليار درهم مقارنة مع 486.2 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2022، بحسب البيانات الصادرة أمس عن المصرف.

وجاء الارتفاع في الأصول العائدة للمصرف المركزي نتيجة ارتفاع بند النقد والأرصدة المصرفية، وكذلك بند الاستثمارات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، خلال الشهر نفسه.

وفي جانب المطلوبات، زاد رصيد الحسابات الجارية وحسابات الودائع التي تعود للبنوك العاملة بالدولة، لدى المصرف المركزي، بنحو 16 مليار درهم لتبلغ 214 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2022، كما ارتفع رصيد رأس مال المصرف المركزية واحتياطياته خلال الشهر نفسه، بقيمة 2.6 مليار درهم تقريباً ليصل إلى 14.18 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2022.

كما زاد رصيد الأوراق والمسكوكات النقدية المصدرة من المصرف بقيمة 5.5 مليار درهم، لتبلغ 121.17 مليار درهم خلال نوفمبر 2022 مقارنة مع رصيدها في نهاية شهر أكتوبر الذي سبقه.

وأما رصيد شهادات الإيداع التي تعتبر إحدى الأدوات غير المباشرة للسياسة النقدية ويصدرها المصرف المركزي لمساعدة البنوك العاملة بالدولة علي إدارة السيولة الزائدة لديها، فقد أظهر انخفاضاً بقيمة 3 مليارات درهم خلال شهر نوفمبر الماضي، واستقر رصيدها عند مستوى 153.86 مليار درهم، ما يؤكد ارتفاع الطلب على السيولة والتمويل في السوق المحلية ويعكس قوة الاقتصاد الوطني، رغم ارتفاع أسعار الفائدة على شهادات الإيداع إلى مستويات تعتبر جذابة للمصارف.