جائزة زايد للاستدامة تبدأ استقبال طلبات المشاركة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جائزة زايد للاستدامة، فتح باب تقديم طلبات المشاركة في دورتها لعام 2024، والذي سيستمر حتى 2 مايو المقبل، من خلال الموقع الإلكتروني للجائزة.

وأوضحت الجائزة في بيان صادر عنها أمس، أن تقديم الطلبات، سيكون متاحاً للمؤسسات غير الربحية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والمدارس الثانوية، وذلك ضمن فئات الجائزة الخمس وهي الصحة، والغذاء، والطاقة، والمياه، والمدارس الثانوية العالمية.

وتلقت الجائزة في دورة عام 2023 رقماً قياسياً في أعداد طلبات المشاركة بلغ 4.538 طلباً من 152 دولة، وذلك بزيادة قدرها 13% عن المشاركات في الدورة السابقة.

وقال معالي الدّكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مدير عام جائزة زايد للاستدامة - بهذه المناسبة: «تحتفل جائزة زايد للاستدامة هذا العام بمرور 15 عاماً على انطلاق مسيرتها تخليداً لإرث الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وللمساهمة في تسريع التنمية المستدامة وتعزير العمل الإنساني وأثره حول العالم. وتماشياً مع توجيهات القيادة بدعم مشاريع الاستدامة، قامت الجائزة منذ إطلاقها في عام 2008 بدور مهم في توفير حلول مستدامة للمجتمعات في مختلف أنحاء العالم مع تسهيل وصول ملايين الأفراد إلى مصادر طاقة موثوقة وبتكلفة مناسبة، وإلى مياه شرب آمنة، والغذاء، وخدمات الرعاية الصحية. وتأتي هذه الجهود في إطار مساعي دولة الإمارات المتواصلة لتحفيز التعاون الدولي وبناء اقتصاد عالمي مستدام ومزدهر».

وأضاف: «يمثل الشباب أولوية مهمة بالنسبة للجائزة، حيث تحرص على تمكينهم للمشاركة في جهود التنمية المستدامة. ومن خلال فئة المدارس الثانوية العالمية، توفر الجائزة فرصاً للشباب لتعزيز مهاراتهم في مجالات الاستدامة والريادة، وتحفزهم على المساهمة بدور فاعل ضمن مجتمعاتهم ودعم العمل المناخي».

وتابع: «تدعم جائزة زايد للاستدامة المنظمات والمدارس وتتيح لها توسيع نطاق حلولها ومجال تأثيرها، لتلعب دوراً أكبر في تحقيق التغيير الإيجابي. وساهمت الجائزة حتى الآن في إحداث تأثير ملموس في حياة أكثر من 378 مليون شخص في مختلف دول العالم، من ضمنها فيتنام ونيبال والسودان وإثيوبيا والمالديف وتوفالو».

وتتوزع القيمة الإجمالية للجائزة والبالغة 3 ملايين دولار على خمس فئات، حيث تبلغ قيمة الجائزة المخصصة لكل فئة 600 ألف دولار، وتتوزع جائزة فئة المدارس الثانوية العالمية على المدارس الست الفائزة عن المناطق الست حول العالم، بحيث تحصل كل مدرسة فائزة على مبلغ 100 ألف دولار، لتتمكن من بدء مشروع جديد أو توسيع نطاق مشروع قائم.

106 فائزين

كرمت حتى الآن 106 فائزين ساهمت حلولهم المبتكرة ومشاريعهم المتميزة في إحداث تأثير إيجابي في حياة ملايين البشر حول العالم.

ورغم تنوع المحاور والمواضيع التي تشتمل عليها طلبات المشاركة، إلا أن المعيار الأساسي لتقييمها يتمثل في الأساليب المبتكرة التي تتضمنها التقنيات والتطبيقات والحلول المقدمة، ومدى توظيفها في إحداث تحوّل إيجابي في حياة المجتمعات.

وتشمل عملية تقييم المشاريع المشاركة في جائزة زايد للاستدامة ثلاث مراحل، تبدأ بدراسة الطلبات للتأكد من استيفائها لشروط ومعايير المشاركة. وفي المرحلة الثانية، تقوم لجنة الاختيار، التي تضم خبراء دوليين مستقلين من المتخصصين في المجالات التي تغطيها فئات الجائزة، بتقييم المشاريع ضمن القائمة القصيرة لاختيار القائمة النهائية للمرشحين. وفي المرحلة الثالثة، يقوم أعضاء لجنة التحكيم باختيار الفائزين ضمن فئات الجائزة الخمس.

وقالت الجائزة إنه سيتم الإعلان عن الفائزين بدورة جائزة زايد للاستدامة لعام 2024 ضمن الحفل السنوي لتوزيع الجوائز الذي يقام خلال قمة المناخ COP28.