«إكسبو الشارقة» يحتضن 49 فعالية خلال 2023

الشارقة (الاتحاد)

كشف مركز «إكسبو الشارقة»، عن أجندة المعارض التي سينظمها ويستضيفها خلال العام الجاري 2023 إلى جانب المراكز التابعة له في كل من خورفكان والذيد، والتي ستشتمل على 49 معرضاً اقتصادياً وتجارياً وثقافياً، محققاً زيادة بنسبة 23% عن العام الماضي في عدد الفعاليات التي استضافها في العام 2022 والتي بلغت 40 معرضاً وفعالية.

وتشتمل المعارض الجديدة على إطلاق النسخة الأولى من معرض المدرسة، والمعرض الدولي للبناء والعمارة والتصميم، والمؤتمر الدولي للغة، والمعرض التجاري، ومعرض المطاط العربي، ومعرض الخشب واللدائن المركبة، ومعرض بي يو تيك، وجميعها ستشهدها أرض المعارض في «إكسبو الشارقة»، إلى جانب تنظيم مهرجان المانجو في مركز «إكسبو خورفكان».

وقال عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز «إكسبو الشارقة»: إن أجندة فعاليات مركز «إكسبو الشارقة» هذا العام بهذا التنوع الكبير الذي تشهده والمعارض النوعية التي تمت إضافتها على خريطة الفعاليات التي ستشهدها إمارة الشارقة لأول مرة، تم بناؤها لتكون مساهماً فاعلاً في تعزيز المناخ الاستثماري بالإمارة وأن تشكل قيمة مضافة لبيئة الأعمال والارتقاء المتواصل بمكانة الشارقة ودورها المتنامي على الخارطة الاقتصادية الإقليمية والعالمية، تنفيذاً لرؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتماشياً مع توجهات الإمارة في التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستدامة وتحفيز الاقتصاد الكلي، وبما يتوافق مع التطورات التي يشهدها الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات الذي يواصل زخمه مدعوماً بالأنشطة والفعاليات وكبرى المعارض الاقتصادية.