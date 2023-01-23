مطارات أبوظبي تؤكد التزامها باستراتيجية أصحاب الهمم

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت مطارات أبوظبي التزامها بدعم استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم 2020-2024، في الذكرى الثانية لإطلاق هذه الاستراتيجية من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وذلك بتوقيعها وثيقة تعهّد مشتركة، إلى جانب 12 جهة بارزة وشريكاً استراتيجياً.

وشددت مطارات أبوظبي على التزامها بالمساهمة الفعّالة في تطبيق استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم، من خلال دعم مبادرة «تجربة السفر الجوي الدامجة» التي تندرج تحت محور الوصول الشامل بقيادة دائرة البلديات والنقل، وشملت جهود مطارات أبوظبي لدعم المبادرة عبر توفير مجموعة من الوحدات الحسية الحديثة ومناطق انتظار جديدة وإدخال تعديلات على مناطق تحميل وتنزيل الركاب.

وقال المهندس جمال سالم الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بمطارات أبوظبي: «نفخر بترسيخنا رسمياً لالتزامنا باستراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم. كما نفخر بدورنا في دعم جدول أعمال دائرة تنمية المجتمع والمساعدة في بناء مجتمع شامل ومتماسك بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة، حيث أثمرت السياسات والبرامج ذات الصلة تأثيراً كبيراً».

ومن جانبها، قالت الدكتورة ليلى عبد العزيز الهياس، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي: «أتاحت استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم للجهات الرئيسية في الإمارة إبراز التزامها الجماعي بدمج، وتمكين أصحاب الهمم، بما يتماشى مع واقع أن دمج ذوي الإعاقة في المجتمع هو مسؤولية الجميع».