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غرفة تجارة دبي تطلق 4 مجموعات أعمال جديدة

غرفة تجارة دبي تطلق 4 مجموعات أعمال جديدة
24 يناير 2023 01:45

دبي (الاتحاد)

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أعلنت غرفة تجارة دبي، إطلاق 4 مجموعات أعمال جديدة تشمل مجموعة عمل الصناعات الزراعية، ومجموعة عمل المفروشات ومفروشات المنازل، ومجموعة عمل تجار الأزهار والورود، بالإضافة إلى مجموعة عمل تجار الإطارات.
وتضاف مجموعات الأعمال الجديدة إلى قائمة القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تركز غرفة تجارة دبي على تطويرها وتعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي بالإمارة، وذلك في إطار خطة الغرفة لرفع عدد القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تمثلها مجموعات الأعمال إلى 100 قطاع ونشاط اقتصادي بحلول مارس 2023.
وأشار محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، إلى أن التنوع الاقتصادي بالإمارة هو ميزة تنافسية تضاف إلى المزايا التنافسية العديدة التي تتمتع بها دبي، مؤكداً أن إطلاق مجموعات الأعمال الجديدة سيدعم التنوع الاقتصادي ويرسخ مسيرة النمو، ويوحد صوت الشركات العاملة في هذه القطاعات والأنشطة الاقتصادية بما يضمن حسن تمثيلها، وقدرتها على إحداث التغيير في مسيرة نمو دبي.
وأوضح لوتاه الدور الهام الذي تلعبه مجموعات الأعمال والقطاع الخاص في تعزيز شراكة القطاعين العام والخاص، معتبراً أن هذه الشراكة هي ركيزة التنمية والتطوير في بيئة الأعمال، وجزء لا يتجزأ من خطط صناعة مستقبل اقتصاد دبي.

دبي
غرفة التجارة
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