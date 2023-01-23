شراكة بين الاتحاد النسائي العام و«سيدات أعمال الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مجلس سيدات أعمال الإمارات بناء شراكة استراتيجية مع الاتحاد النسائي العام، لدعم المنتدى العالمي لرائدات الأعمال 2023، والذي سيعقد في أبوظبي خلال الفترة من 9 إلى 12 مارس 2023، تحت شعار «رائدات الأعمال في ضوء التحول الرقمي» وبحضور وفود وممثلين لمجالس رائدات الأعمال من أكثر من أربعين دولة، وبما يعكس ما تتمتع به دولة الإمارات اليوم من بيئة عالمية المستوى في دعم وتنظيم قطاع ريادة الأعمال للمرأة.

وأكدت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، أن دعم وتمكين المرأة الإماراتية يمثل إحدى الركائز التنموية الرئيسية في رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة وتوجهات قيادتنا الرشيدة، التي عززت حضور المرأة، وحرصت على تنمية قدراتها وتزويدها بأدوات النجاح والريادة.

وأوضحت أن الاتحاد النسائي العام يواصل جهوده بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وبالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين من أجل تمكين المرأة، وتوسيع نطاق مشاركتها في الاقتصاد الوطني. وثمنت دور مجلس سيدات أعمال الإمارات في دعم سيدات ورائدات الأعمال والمبدعات وتفعيل دورهن في القطاع الخاص والمساهمة في استدامة أعمالهن، معربة عن ترحيب الاتحاد النسائي العام الدائم بتعزيز سبل التعاون المشترك مع مجلس سيدات أعمال الإمارات، بما يعزز دور المرأة كعامل منتج ورافد فاعل في عملية التنمية الاقتصادية بدولة الإمارات. من جانبها، أكدت المهندسة فريدة العوضي رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات، حرص المجلس على التوسع في تعزيز جهود تمكين رائدات الأعمال في الاقتصاد الرقمي، باعتباره أولوية رئيسة على أجندة عمل المجلس خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن المنتدى العالمي لرائدات الأعمال هذا العام، يأتي كأحد أهم بنود الاستراتيجية الخاصة بالمجلس للأعوام القادمة، خاصة أن نشاطات المجلس للعام 2022 شهدت تعزيز وتطوير الشراكة مع مجالس رائدات الأعمال على مستوى العالم وعقد اتفاقيات ومذكرات تفاهم لخدمة رائدات الأعمال، وتسهيل وصولهن إلى الأسواق العالمية.