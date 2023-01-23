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الاقتصادي

مبادرات مكتب أبوظبي للمقيمين أمام مجلس سيدات الأعمال

خلال فعالية اليوم المفتوح
24 يناير 2023 01:45

أبوظبي (الاتحاد)

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استضاف مجلس سيدات أعمال أبوظبي التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي فعالية اليوم المفتوح لمكتب أبوظبي للمقيمين، من خلال الجلسة التعريفية الخاصة بخدمات ومبادرات المكتب وتحديداً برنامج الإقامة الذهبية في أبوظبي.
وحضر الفعالية كل من شيخة ناصر النويس عضو الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، ومروة المنصوري عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي عضو الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، وحارب المهيري المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للمقيمين.
وأكدت شيخة النويس أن أهداف فعالية اليوم المفتوح التي نظمها مكتب أبوظبي للمقيمين، تدعم رؤية مجلس سيدات أعمال أبوظبي، والرامية لتعزيز العمل المشترك من أجل قيادة تطوير دور المرأة في الأعمال التجارية وتمكينها من أن تكون شريكاً رئيساً في التنمية الشاملة لإمارة أبوظبي، مضيفة بأن المجلس يلعب دوراً رئيساً في تمكين رائدات الأعمال من المساهمة في النمو الاقتصادي المستدام لدولة الإمارات العربية المتحدة.
ومن جانبه، أكد المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للمقيمين على ضرورة تسليط الضوء على إمارة أبوظبي كوجهة عالمية مفضلة لأصحاب المواهب للعيش والعمل وتحقيق الطموحات والاستمتاع بنوعية حياة راقية وعالية الجودة على الصُعد كافة، إذ تمكنت الإمارة من ترسيخ مكانتها وجهة رائدة، فقد جرى تصنيفها واحدة من أكثر المدن أماناً في العالم، والمدينة الأكثر ملاءمة للعيش في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفق مجموعة من الدراسات الحديثة.
 وأطلع المهيري، الحضور على جهود مكتب أبوظبي للمقيمين الرامية إلى دعم المجتمع المزدهر، وسعيه المتواصل لاستقطاب أفضل المواهب واستبقائها في أبوظبي، وتعزيز شعورهم بالانتماء، بما يُسهم في تسريع التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة.

مجلس سيدات أعمال أبوظبي
أبوظبي
الإقامة الذهبية
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