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«طيران الإمارات» تختبر محركاً على الأرض بوقود مستدام %100

خلال تزويد المحرك بالوقود المستدام (من المصدر)
24 يناير 2023 01:45

دبي (الاتحاد)

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أتمّت «طيران الإمارات«، بنجاح، اختباراً على الأرض لمحرك «جي ئي 90» على إحدى طائراتها البوينج 777-300ER باستخدام وقود مستدام بنسبة 100%.
 ويهدف الاختبار الأرضي وتحليل النتائج إلى إظهار قدرة المحرك على العمل بمزيج خاص من وقود مستدام بنسبة 100% من دون التأثير على أدائه، بالإضافة إلى تأكيد أن هذا النوع من الوقود يصلح كبديل مناسب لوقود الطائرات التقليدي، ولا يتطلب أي تعديلات على أنظمة الطائرات، أو أي إجراءات صيانة وتعديل خاصة على محركات «جي ئي 90» التي تشغل طائرات البوينج 777-300ER.
 وتمهد نتائج الاختبار الأرضي الذي أجري في مركز الإمارات الهندسي الحديث بمطار دبي الدولي، الطريق أمام أول رحلة تجريبية لـ«طيران الإمارات» هذا الأسبوع باستخدام وقود مستدام 100% في محرك واحد، والذي من شأنه أن يقلل انبعاثات الكربون على مدى دورة حياة الوقود بنسبة تصل إلى 80%.
وتضمّن الاختبار تشغيل محرك واحد بالوقود المستدام وآخر بوقود تقليدي لتحليل سلوك وأداء نظام الوقود بشكل أفضل تحت كل نوع من الوقود.

طيران الإمارات
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