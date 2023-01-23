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الاقتصادي

"المركزي": أصول القطاع المصرفي تناهز 3.64 تريليون درهم نهاية نوفمبر الماضي

"المركزي": أصول القطاع المصرفي تناهز 3.64 تريليون درهم نهاية نوفمبر الماضي
23 يناير 2023 12:46

أعلن مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية شاملاً شهادات القبول المصرفية على أساس شهري بنسبة 0.7% من 3.615 تريليون درهم في أكتوبر الماضي إلى 3.639 تريليون درهم في نوفمبر 2022.

وأضاف المصرف المركزي - في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر نوفمبر 2022 - أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع بنسبة 0.5% من 1.878 تريليون درهم في نهاية أكتوبر الماضي إلى 1.887 تريليون درهم في نهاية نوفمبر 2022، وذلك نتيجة الارتفاع في الائتمان المحلي بنسبة 0.8% متجاوزاً الانخفاض في الائتمان الأجنبي بنسبة 1.7%.

وعزا التقرير الارتفاع في الائتمان المحلي إلى الزيادة في الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي، والقطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة)، والقطاع الخاص بنسبة 0.4% و2% و0.7% على التوالي.وأشار  إلى ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.6% من 2.204 تريليون درهم في نهاية أكتوبر الماضي إلى 2.239 تريليون درهم في نهاية نوفمبر 2022، وذلك نتيجة الارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 2.5%.

وأوضح أن ارتفاع ودائع المقيمين جاء نتيجة الزيادة في ودائع القطاع الحكومي وودائع القطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة)، وودائع القطاع الخاص، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 0.6% و9.8% و2% و1.3% على التوالي.

ولفت تقرير المصرف المركزي إلى توسع القاعدة النقدية بنسبة 3.7% من 468.8 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي إلى 486 مليار درهم في نهاية نوفمبر، وذلك نتيجة الارتفاع في العملة المصدرة، والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى في المصرف المركزي بنسبة 4.8% و58.3% على التوالي.

وأوضح  أن عرض النقد "ن1" - يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية "الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك - ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.9% ليصل إلى 729.7 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، وعزا ذلك إلى ارتفاع النقد المتداول خارج البنوك والودائع النقدية بمقدار 1.7 مليار درهم و4.9 مليار درهم على التوالي.    وأشار التقرير إلى ارتفاع عرض النقد "ن2" - يشمل "ن1" + الودائع شبه النقدية "الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية - بنسبة 3% من 1.629 تريليون درهم في نهاية أكتوبر إلى 1.678 تريليون درهم في نهاية نوفمبر وذلك نتيجة التحسن في عرض النقد "ن1"، والزيادة في الودائع شبه النقدية بمقدار 42.1 مليار درهم.

وارتفع عرض النقد "ن3" - يشمل "ن 2" + ودائع الحكومة لدي البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي - بنسبة 2.5% من 2.059 تريليون درهم في نهاية أكتوبر الماضي إلى 2.11 تريليون درهم في نهاية نوفمبر، وعزا ذلك إلى الارتفاع في عرض النقد "ن 2" والزيادة في الودائع الحكومية بمقدار 2.7 مليار درهم.  

 

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المصدر: وام
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