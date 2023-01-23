الذهب يربح في التعاملات الفورية

ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتربح أكثر من 3 دولارات في المعاملات الفورية.وزادت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.17% أو ما يعادل 3.29 دولار لتصل إلى 1929.51 دولار للأونصة، وفقا لبيانات الأسواق العالمية بحلول الساعة "09:08 صباحاً بتوقيت الإمارات".
وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير 2023 بما نسبته 0.14% تعادل 2.65 دولار لتصل إلى 1930.8 دولار للأونصة.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة بنسبة 0.78% إلى 24.11 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.39% إلى 1735.03 دولار. في حين نزل البلاتين بنسبة 0.13% إلى 1053.2 دولار.