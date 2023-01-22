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الاقتصادي

27 ألف غرفة فندقية قيد الإنشاء بالإمارات

27 ألف غرفة فندقية قيد الإنشاء بالإمارات
23 يناير 2023 01:40

مصطفى عبد العظيم (دبي)

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تستحوذ دولة الإمارات على 22.37 % من إجمالي طاقة المشاريع الفندقية قيد الإنشاء على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وفقا لتقرير مؤسسة «اس تي آر» الذي قدر إجمالي الغرف الفندقية قيد الإنشاء في دولة الإمارات بنحو 27 ألفاً و456 غرفة.
ووفقاً للتقرير بلغ إجمالي الغرف الفندقية قيد التخطيط والإنشاء والتخطيط النهائي، بنهاية شهر ديسمبر من العام 2022، في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أكثر من 238 ألفاً و635 غرفة، بنمو 1.1 % عن الشهر ذاته من العام 2021، منها 122 ألفاً و686 غرفة قيد الإنشاء، و41 ألفاً و86 غرفة في مرحلة التخطيط النهائي و74 ألفاً و863 غرفة في مرحلة التخطيط.
وأظهر التقرير استحواذ كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية معاً على نحو 55.6% من إجمالي الغرف الفندقية قيد الإنشاء في المنطقة، بإجمالي 68 ألفاً و198 غرفة، منها 40 ألفاً و742 غرفة قيد الإنشاء في المملكة العربية السعودية.
و يستعد القطاع الفندقي بالدولة لاستقبال العديد من الفنادق والعلامات الفندقية الجديدة خلال العام المقبل 2023، والتي يتوقع أن تضيف ما يصل إلى 10 آلاف غرفة فندقية موزعة على مختلف إمارات الدولة وخاصة في أبوظبي ودبي رأس الخيمة والشارقة، حيث يجري الإعداد لافتتاح عدد كبير من هذه الفنادق. وأكدت مجموعات وعلامات فندقية عاملة بالدولة، مواصلة خططها التوسعية في سوق الضيافة بالإمارات خلال السنوات المقبلة، للاستفادة من آفاق النمو الواعدة والطلب السياحي في الإمارات كوجهة سياحية رئيسة بالمنطقة.

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