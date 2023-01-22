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«الاتحادية للضرائب» تفتح التسجيل لضريبة الشركات والأعمال

«الاتحادية للضرائب» تفتح التسجيل لضريبة الشركات والأعمال
23 يناير 2023 01:40

أبوظبي (الاتحاد) 

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن بدء مرحلة «التسجيل المُبكِّر لضريبة الشركات والأعمال» عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية، تنفيذاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي يوجب ضريبة الشركات والأعمال على الأشخاص الخاضعين لها اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023.
وأوضحت الهيئة أن مرحلة «التسجيل المُبكِّر لضريبة الشركات والأعمال» متاحة من شهر يناير الجاري ولغاية مايو 2023 لبعض الفئات من الشركات والأعمال في الدولة، سيتم توجيه دعوات إليها من الهيئة الاتحادية للضرائب برسائل عبر البريد الإلكتروني ورسائل نصية عبر الهواتف المحمولة، لتقوم كل منها بالتسجيل لضريبة الشركات والأعمال من خلال منصة «إمارات تاكس».
وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب في وقت لاحق وبعد هذه المرحلة عن موعد فتح التسجيل للشركات والأعمال الأخرى، مؤكدة حرصها على منحهم متسعًا من الوقت للتسجيل والوفاء بالتزاماتهم القانونية، مشيرة إلى أنه عند فتح التسجيل، سَتُعْطَى الأولوية للشركات والأعمال التي تبدأ سنتها المالية في 1 يونيو 2023.  وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «منذ الإعلان عن تطبيق ضريبة الشركات والأعمال في دولة الإمارات كثفت الهيئة جهودها على جميع المستويات بالتعاون مع الجهات المختصة لوضع آليات للتنفيذ وفقاً لأفضل المعايير لضمان كفاءة ودقة وسلاسة إجراءات تنفيذ القانون، وعدم التأثير على حركة الأعمال».

الهيئة الاتحادية للضرائب
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