الإثنين 23 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

150 مليار دولار إصدارات  الصكوك العالمية في 2023

150 مليار دولار إصدارات  الصكوك العالمية في 2023
23 يناير 2023 01:40

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
القائم بالأعمال الأميركي يشيد بفعاليات مهرجان الظفرة
الإمارات.. إجراءات استباقية ورؤى مستقبلية لمواجهة تحديات التغير المناخ

 توقعت وكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية، استمرار انخفاض إصدارات الصكوك خلال العام الجاري لتصل إلى حوالي 150 مليار دولار مقارنةً بـ155.8 مليار دولار في عام 2022 و170.4 مليار دولار في عام 2021، على الرغم من استمرار الحكومات بالإصدار بالعملات المحلية لدعم أسواق رأس المال لديها.
وعزت الوكالة السبب في تراجع الإصدارات المتوقع لهذا العام إلى انخفاض الأدوات المقومة بالعملات الأجنبية، مشيرة إلى تراجع الإصدارات في غالبية الدول الأساسية للتمويل الإسلامي، مع استثناءات قليلة فقط مثل ماليزيا (الأعلى نمواً) وتركيا (التي تسعى للاستفادة من جميع مصادر التمويل المتاحة)، حيث شهدنا ارتفاعاً طفيفاً في الإصدارات، لكن في المقابل انخفضت إصدارات الصكوك في المملكة العربية السعودية من 39.6 مليار دولار في عام 2021 إلى 33.3 مليار دولار أميركي في عام 2022.
وقال محمد دمق، المحلل الائتماني في الوكالة: «نتوقع أن يؤدي انخفاض وارتفاع تكلفة السيولة العالمية، وزيادة التعقيدات التنظيمية، وانخفاض الاحتياجات التمويلية في بعض الدول الأساسية للتمويل الإسلامي إلى تراجع إصدارات السوق هذا العام ومع ذلك، نرى عوامل داعمة في مجالات أخرى».
ودفع المعدل المرتفع للتضخم البنوك المركزية الرئيسية إلى تسريع وتيرة زيادة معدل الفائدة، مما أدى إلى انخفاض السيولة العالمية، إلى جانب زيادة نفور المستثمرين من المخاطرة. وقد أدى ذلك أيضاً إلى انخفاض الإصدارات بشكل ملحوظ بين القطاعات الرئيسية في أسواق رأس المال في عام 2022 مقارنةً بعام 2021.
ووفقاً للوكالة فإنه من المحتمل أن تساهم الشركات في الإصدارات، لا سيما في البلدان التي لديها رؤى أو خطط للتحول الحكومي، كالمملكة العربية السعودية، حيث لن يكون للأنظمة المصرفية التي تتمتع برأس مال جيد القدرة على تمويل جميع المشاريع.

 

دبي
الصكوك
الإمارات
إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية
آخر الأخبار
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
أرشيفية
الإمارات
القائم بالأعمال الأميركي يشيد بفعاليات مهرجان الظفرة
اليوم 16:00
لابا يتألق بـ«العلامة 14» ويدخل قائمة «العظماء»
الرياضي
لابا يتألق بـ«العلامة 14» ويدخل قائمة «العظماء»
اليوم 16:00
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو
عربي ودولي
روسيا تأمر بطرد سفير إستونيا
اليوم 15:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©