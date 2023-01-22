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«ستراتا» تشغل 30 خط إنتاج بنهاية 2022

ستراتا تسهم بقوة في تشكيل مستقبل الصناعة بالإمارات
23 يناير 2023 01:40

أبوظبي (وام)

عززت «ستراتا للتصنيع» - شركة التصنيع المتقدم والمتخصّصة في تصنيع أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة المتطورة - مكانتها في العام 2022 من خلال مساهماتها في تشكيل مستقبل التصنيع بالإمارات، بعد أن الشركة المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار في الوصول إلى 30 خط إنتاج بنهاية العام الماضي.
وقال إسماعيل علي عبدالله الرئيس التنفيذي لشركة ستراتا للتصنيع: إن الشركة سلمت منذ تأسيسها أكثر من 5020 شحنة تتضمن 74128 قطعة من أجزاء هياكل الطائرات وذلك بنهاية العام 2022.

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وأضاف أن العام 2022 شهد تعزيز مكانة شركة ستراتا مصنعاً عالمياً لأجزاء هياكل الطائرات، إضافة إلى اتخاذ العديد من الخطوات الرئيسية لضمان مستقبل مشرق للشركة وكذلك لقطاع التصنيع في الإمارات، حيث أطلقت«ستراتا» استراتيجيتها الجديدة التي تتضمن الدخول في أربعة قطاعات صناعية منها قطاعان جديدان هما صناعة الأدوية واللقاحات، بالإضافة إلى قطاع الأتمتة.
وشهد العام الماضي 2022 مجموعة واسعة من الإنجازات الهامة التي حققتها ستراتا للبحث والتطوير، حيث نجح فريق ستراتا في تصميم وتطوير وتأهيل روبوت الثقب الآلي في مشروع المثبت العمودي لطائرة بوينج 787 وروبوت الثقب الآلي على أرفف أجنحة طائرة إيرباصA350 - وكلتاهما تعتبران خطوتين مهمتين نحو المستقبل مع شريكين رئيسيين، كما تم تسليم حل روبوت التصوير الحراري الآلي إلى فريق الفحوصات غير المدمرة في ستراتا.
كما احتفلت «ستراتا» بإكمال فحص المادة الأولى لقطعة الأسطح الخارجية لبطن الطائرة والمثبت المخروطي لذيل طائرة بيلاتوس بي سي - 24 إضافة إلى إنجاز الشحنة الـ 100 من رفارف أجنحة بيلاتوس بي سي - 24 إلى مجموعة متنامية من العملاء الدوليين.
ووقعت «ستراتا» أربع حزم عمل جديدة مع شركة بيلاتوس للطائرات لطائرة بي سي - 24 وبي سي - 12 بتقنية الضغط الحراري للمرة الأولى في الإمارات.

الاستثمار في العنصر البشري
تواصل «ستراتا» جهودها في الاستثمار في العنصر البشري المواطن، حيث وصلت نسبة التوطين إلى 64% من إجمالي القوى العاملة في الشركة فيما تستحوذ الإناث على 88% من نسبة القوى العاملة في «ستراتا» في حين تشكل النساء 63% من قادة الفرق الإماراتية و62% من مشرفي الفرق الإماراتية، وهذا من شأنه أن يعزز دور المرأة في مجال صناعة الطيران. ووقعت «ستراتا» خلال العام الماضي العديد من الاتفاقيات مع «هايبرغانيك» وشركة «إي أو إس» لتصنيع أنظمة تكييف الهواء بشكل يحدد نمط الصناعة ويصبح الأول في العالم، من حيث كفاءة استهلاك الطاقة، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مما أكسب «ستراتا» مكانة مميزة مع شبكة رواد الصناعة 4.0 إضافة إلى إبرام شراكة جديدة مع مركز محمد بن راشد للفضاء لإنتاج هياكل من القمر الاصطناعي محمد بن زايد سات MBZ-SAT. كما تم توقيع اتفاقية مع شركة «بداية ميديا» في عام 2022 لتكون ستراتا أحد الرعاة في إنتاج الموسم الجديد من مسلسل الكرتون الإماراتي الشهير «مغامرات منصور»، كجزء من التزامها بتعزيز الهوية الإماراتية وإبراز دور الدعم الذي تقدمة شركة ستراتا.

ستراتا للتصنيع
هياكل الطائرات
الإمارات
مبادلة للاستثمار
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