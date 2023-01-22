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الاقتصادي

مليار درهم مبيعات المرحلة الأولى لمشروع «المدينة المستدامة - جزيرة ياس»

مليار درهم مبيعات المرحلة الأولى لمشروع «المدينة المستدامة - جزيرة ياس»
23 يناير 2023 01:40

أبوظبي (الاتحاد)

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 نجح مشروع «المدينة المستدامة - جزيرة ياس»، الذي أطلقته شركة الدار العقارية («الدار») بالشراكة مع «دايموند ديفلوبرز»، ببيع جميع الوحدات السكنية للمرحلة الأولى في غضون 24 ساعة فقط من طرحها للبيع.
 وبلغت قيمة مبيعات المرحلة الأولى لهذا المجتمع المرتكز على الاستدامة أكثر من مليار درهم، الأمر الذي دفع الشركة إلى طرح بقية وحدات المشروع للبيع، وتشمل 352 منزل تاون هاوس وشقة سكنية.
تشمل المرحلة الأولى من المشروع تطوير 512 وحدة سكنية، تم بيع 76% منها لأشخاص أجانب يعيش 24% منهم خارج الدولة، الأمر الذي يعكس تزايد قاعدة العملاء الدوليين لشركة الدار. وتم بيع 87% من هذه العقارات إلى أشخاص يشترون للمرة الأولى من الدار العقارية، مما يشير إلى تكوّن قاعدة عملاء جديدة تسعى لتبني أسلوب حياة أكثر استدامة. ولوحظ أنّ 66% من المشترين تقل أعمارهم عن 45 عاماً، مما يدل على وجود طلب قوي على العقارات والمجتمعات القائمة على الاستدامة بين شرائح العملاء الجدد والأجيال الشابة.
قال جوناثان إيميري، الرئيس التنفيذي لشركة «الدار للتطوير»: «تعدّ دولة الإمارات من أوّل الدول التي وضعت الاستدامة في مقدمة أولوياتها وخططها التنموية بدءاً من مشاريع ومبادرات الأجندة الخضراء وصولاً إلى اعتماد 2023 عاماً للاستدامة. 
وأضاف إيمري: «يشكّل بيع جميع وحدات المرحلة الأولى للمشروع مسك الختام لهذا الأسبوع الاستثنائي بعد إعلان التزامنا بتحقيق صافي الانبعاثات الصفري وعدد من الالتزامات الأخرى خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة».

المدينة المستدامة
جزيرة ياس
الدار العقارية
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